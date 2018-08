El cómico Rober Bodegas, conocido por los vídeos de Pantomima Full, ha denunciado en un comunicado colgado en sus cuentas de Facebook y Twitter que ha recibido "más de cuatrocientas amenazas de muerte" y que se han organizado "batidas para buscarme y servir venganza" por haber hecho tres chistes de gitanos en un monólogo emitido en Comedy Central.

En su intervención, Bodegas señala que "ya no se puede hacer chistes de gitanos" y que, "desde hace unos años, cada vez que alguien escribe un chiste de gitanos, pues llegaba una carta, sorprendentemente bien escrita, pidiendo que no se hiciese eso más". "Ellos han pedido que no hagamos chistes, y lo estamos cumpliendo; nosotros hemos pedido que vivan acordes a nuestras normas sociales, y ellos, supongo, que necesitan tiempo", añadía.

El cómico continuaba diciendo que él, "como payo, puedo hacer chistes de payos". Y contaba tres chistes: 1) "Esto es un payo que va conduciendo, lo para la Guardia Civil, y nada, tiene la ITV, el seguro, el coche es suyo… "Continúe", le dice"; 2) "Esto es un payo que va por un polígono por la mañana y no vende droga. Entra ahí, hay una empresa, el tío se mete, está ocho o nueve horas, acaba, coge el metro y vuelve a casa", y 3) "Esto es un payo que, el día de su boda, no le mete un pañuelo por el coño a su mujer. Y, de hecho, espera que tenga algo más de trece años para casarse".

Tras esto, según el propio humorista, ha tenido "más de cuatrocientas amenazas de muerte recibidas en estos días por personas ofendidas" y ha sabido de "la organización de batidas para buscarme y servir venganza, además de los miles de insultos". Por ello, se disculpa.

Bodegas pide perdón "a todas las personas que se hayan sentido ofendidas" por su monólogo, "tanto entre su comunidad como fuera de ella". "Entiendo y asumo que la provocación forma parte de mi trabajo y que por ello las reacciones al mismo siempre suelen polarizarse. Con relación a otras temáticas tratadas en el show, que suponen el 95% del mismo y nada tienen que ver con este asunto, también ha habido reacciones encontradas, aunque por supuesto, no de este modo", agrega.

El humorista señala que a él, personalmente, no le ofende "ningún chiste, ya ataque a mi procedencia, físico, valores o creencias, más allá de encontrarlo más o menos gracioso y/o certero, pero comprendo que no todo el mundo afronta el humor de la misma manera" y que, en su opinón, "no hay que esperar pedagogía ni didáctica en la comedia cuando se dirige a personas adultas, pues confío en el criterio personal de cada persona para discernir entre un chiste y un discurso serio".

Bodegas finaliza contando que ha pedido "al canal que retire el vídeo" y que no pondrá "a disposición de las autoridades ninguna de las amenazas recibidas siempre que se dé este asunto por zanjado de manera cordial".

Secretariado Gitano amenaza con denunciar

La Fundación Secretariado Gitano está estudiando la posibilidad de llevar a cabo acciones legales contra el monólogo de Rober Bodegas por "difamar" a "todo un pueblo gitano", según ha informado a Europa Press un portavoz de la entidad.

"Este tipo de difamaciones que se hacen de toda una comunidad son muy serias. El ordenamiento jurídico dice que las difamaciones están perseguidas y por ello lo vamos a estudiar", ha señalado, aunque ha matizado que aún no han decidido si la acción legal estará dirigida contra el cómico o contra Comedy Central.

En cuanto a las "más de 400 amenazas" de muerte que ha recibido Bodegas, según ha anunciado en su cuenta de Twitter, la entidad considera que hablar de eso "es separar el foco de donde esta la cuestión".