El pasado sábado una mujer fue agredida en Barcelona mientras retiraba con sus hijos propaganda separatista en el Parque de la Ciudadela. En ese mismo lugar hay convocada el martes 29 una concentración a las 19:00 horas en apoyo a la agredida a la que se ha sumado Ciudadanos con Albert Rivera a la cabeza.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la portavoz adjunta de Cs en el Parlamento de Cataluña, Sonia Sierra, ha asegurado que "gran parte de la sociedad catalana está cansada de ver cómo ocupan el espacio público" y que tras la "brutal agresión, políticos y separatistas se dedican a burlarse de ella y poner en entredicho la verdad".

Para la diputada Sonia Sierra es "increíble" que "le den una paliza a una mujer en la calle y la condena no sea unánime". Y reconoce que parte de la culpa son las "noticias falsas" que difunden los medios separatistas en los que se niega que ha sido una agresión con tintes políticos. "No se puede decir que no es una agresión política", ha señalado Sierra que ha anunciado que "es evidente que se han hecho titulares y noticias falsas" y desde Cs lo han denunciado en la comisión de control de los medios públicos.

También ha denunciado en los micrófonos de esRado la indefensión que tienen los catalanes no separatistas por la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez. "Es evidente que no hay normalidad y que hay una fractura social muy grande", ha apuntado.

La portavoz adjunta de Cs en el Parlamento de Cataluña se ha dirigido al presidente del Gobierno para pedirle "que se implique, que deje de mirar para otro lado y que deje de decir que en Cataluña todo es normal". Además ha pedido "la presencia del Estado" y que "se ampare a todos los catalanes" incluida "esa mayoría social de catalanes constitucionalistas".