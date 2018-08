Escohotado: "O convocan elecciones, o cuenten con un viejo achacoso para pelear"

El Mundo dice que "Juristas pasan a la ofensiva contra Bélgica al no fiarse del Gobierno" y "anuncian una querella contra el juez belga si persigue a Llarena". Francisco Rosell tiene un cabreo importante por las mentiras de Puigdemont, su abogado Boye, condenado por colaboración con ETA, -Dios los cría y ellos se juntan- y el habitante accidental de Moncloa. "Resulta lamentable que, al igual que sucede con quienes se oponen a la ocupación simbólica del espacio público por parte del independentismo, tenga que ser la sociedad civil la que reaccione en defensa del Estado democrático, mientras el Gobierno se refugia en una neutralidad cobarde". "Sería deseable que Sánchez asumiese de una vez por todas que no puede subordinar su superviviencia política a la complacencia de las fuerzas separatistas teledirigidas por el fugado de Waterloo. Porque su satisfacción es inviable, pero sobre todo porque los españoles no se lo merecen". Y ni siquiera podemos agarrarnos a eso de que tenemos lo que merecemos por haberle votado. El presidente de golpistas y podemitas va a hacer bueno a Rajoy. Hoy es Antonio Escohotado el que pide a gritos elecciones en una carta a Carmen Clavo. "O convocan elecciones, o cuenten con un viejo achacoso y medio cojo invitado a pelear". Esperemos que Pedro entre en razón y no tengamos que llegar a echar mano de los reservistas.

El País dice que "Interior apuesta por la mano dura tras los asaltos a la valla en Ceuta". Otro bandazo de los gordos. El editorial se muestra muy crítico con los separatistas y le hace un roto a la política de Sánchez de dorarle la píldora a los indepes. Gallego debe estar de vacaciones. Resulta que en lugar de culpar al "anterior gobierno" de la guerra civil que se ha instalado en Cataluña, dice que "los lazos amarillos pueden acabar encendiendo la chispa que inflame la tensión social generada por la pretensión de impone por vías de hecho el programa de la independencia a la mayoría de catalanes que lo rechaza (…) Torra y su ejecutivo fingen ignorar que son ellos quienes ostentan el poder en Cataluña, y que es ese poder el que están usando con formas impropias en democracia, imponiendo una simbología política a quienes la rechazan e intentando amedrentarlos a a través de las fuerzas policiales a su mando, a las que empuja a actuar de manera selectiva y arbitraria". Uff, esto no le va a gustar a los separatistas. La negativa a celebrar una Junta de Seguridad que propone Marlaska responde "a la voluntad de seguir exacerbando la división entre catalanes", y "la anulación del control del Govern manteniendo cerrado el parlament es un intento de perpetrar en la sombra ese atropello. Pero ninguna de esas maniobras impedirá señalar a Torra y sus consejeros como responsables si algo irreparable llega a ocurrir entre catalanes". Pero doña Soledad, cómo le hace esto a su presidente, Torra el racista es su nuevo gran amigo. Recuerde, Torra bueno, el PP y Cs culpables.

ABC desvela que "Sánchez planea aprobar sus cuentas en plena campaña electoral". Vamos, que él sigue a bola de aguantar toda la legislatura. Bieito Rubido alerta a Pedro en el editorial sobre las malas compañías, los "partidos de maneras autoritarias". "Sánchez debería replantearse su dependencia de este tipo de partidos y convocar elecciones generales, porque el PSOE no es como ellos". No sé si es que Bieto viene relajado de las vacaciones o es una nueva estrategia para convencer a Sánchez de que no le tenga tanto pavor a las urnas. Luis Ventoso, por el contrario, cree que "si un día Torra le dijese a Sánchez que o se pone el lacito amarillo o lo echa de La Moncloa, probablemente veríamos al presidente no votado en posición de firmes y lazo en solapa". Ventoso y yo necesitamos vacaciones.

La Razón cuenta que "los jueces apoyarán a Llarena ante el Rey un día antes de la Diada". Y es que el mundo judicial echa las muelas con Sánchez y la ministra de Justicia y "siguen con las espadas en alto por los bandazos del Gobierno". Vamos, que cuando Pedro se digne a volver de vacaciones y giras por el mundo mundial se va a encontrar no ya con una Cataluña fracturada, sino con dos bandos en toda España. Por un lado, los jueces, el Rey y la mayor parte de la sociedad apoyándoles. Por otro, él y sus socios separatistas, podemitas y proetarras. Esto va a ser jauja. Pedro Narváez le advierte. "A diferencia de la parábola del rey desnudo, Sánchez sabe que lo está, incluso se gusta. Solo aspira a pasar de pantalla. Entre salto y salto, Cataluña se le va de la manos". ¿Es que alguna vez la tuvo en las manos? Cataluña lleva años en puro desmadre, la equivocación de Sánchez fue creer que él la iba a encarrilar.

La Vanguardia informa de que "Sánchez negará la consulta aun a costa del presupuesto". Hombre, sólo faltaba. Sánchez no tiene legitimidad para convocar un referéndum sin pasar siquiera por las urnas. Sale de Moncloa a garrotazos.