Carmen Calvo defiende su decretazo sobre violencia de género: "La urgencia no tiene debate"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha defendido el,según ella, "impecable" decreto ley sobre medidas urgentes sobre la violencia de género, criticado por la oposición y por el mundo judicial.

Durante la comparecencia de Calvo en la Comisión de seguimiento de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso, la ministra ha reclamado a la oposición "lealtad" y ha avanzado que el Congreso debatirá y votará el próximo jueves 6 de septiembre este decreto ley, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de agosto y que debe ser convalidado por la Cámara baja.

Durante su intervención, Carmen Calvo ha pedido apoyo para convalidar el decreto ley alegando que el consenso debe "continuar cada día". Además, ha dicho que la vía de urgencia elegida "se deriva de la tragedia" que se vive cada día con este tipo de violencia.

Entre otras medidas, este decreto ley establece como válidos los informes de "los servicios sociales, especializados o de los servicios de acogida" de la Administración Pública competente para acceder a derechos y recursos como víctima de violencia de género, algo que ha escandalizado entre los jueces. También modifica el Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando exista sentencia o causa penal en curso.

"No rozamos ni de lejos la potestad jurídica soberana de los tribunales, y no rozamos la integridad de la patria protestad", ha argumentado Calvo en respuesta a PP y Cs. Asimismo, sostiene que "la urgencia no tiene debate" en esa materia. "Vamos tarde", ha incidido.