El ataque de furia de Valerio: "Hizo trizas el BOE"

El Mundo dice que el PP se suma a la estrategia de apaciguamiento de Sánchez. "Casado no retirará lazos como Rivera para evitar la crispación". Igualico que separatistas, podemitas y socialistas. Allá se las apañen los catalanes no independentistas, no hay que molestar. Dice el editorial que "el calentamiento progresivo de la situación política en Cataluña no puede pillar desprevenido a nadie, y menos al Gobierno. Que Sánchez se afane en proyectar la ilusión de que con él en el poder las cosas serán distintas forma parte de la estratégíca ceguera con que el PSOE espera agotar la legislatura con 84 escaños. Sánchez se ha afamado en multiplicar gestos de lisonja" Y to pa na. El Mundo es el responsable del soponcio que le dio ayer a la ministra Valerio cuando se enteró por este periódico de que había dado el visto bueno a un sindicato de prostitutas. El editorial dice que "la prostitución debe ser regulada en nuestro país", "los servicios sexuales libremente ofrecidos han de ser legalizados y quienes los practiquen tener los mismos derechos y obligaciones que el resto de los trabajadores". Para una cosa que hace bien el Gobierno.

El País dice que "Trabajo busca cómo anular un sindicato de prostitutas". Cuenta que cuando Valerio se enteró "se pasó toda la tarde buscando responsables y hasta agarró una copia del papel donde se publica la autorización en el BOE y la hizo trizas, solo para liberar su rabia, y dio órdenes expresas a sus colaboradores de que movieran todo para revertir inmediatamente esa decisión que considera una afrenta". Pero mujer, no es para tanto, las putas no van a dejar de existir porque algunos no quieran verlas. De hecho la secretaria general del nuevo sindicato, Concha Borrell, "prostituta y terapeuta sexual", y que no tiene ningún parentesco con el ministro de Exteriores, consideró una "absoluta locura" la reacción de Valerio. En su curro, dice, "no hay contratos, con lo cual no hay pagas dobles, no hay vacaciones, no hay bajas por enfermedad ni laborales y, por supuesto, no hay jubilación". Toma. ¿Qué tienen que decir a esto los grandes defensores de los derechos de los trabajadores? ¿Acaso las van a dejar desamparadas por ser putas?

ABC habla de los impuestos. "Sánchez lanza un guiño ideológico a Iglesias para recaudar 400 millones. Hacienda confirma que estudiará elevar el IRPF a partir de los 150.000 euros". Córcholis, 150.000 euros al año son 12.500 pavos al mes sin contar las extras. Yo quiero que me suban los impuestos. Ignacio Camacho se toma a cachondeo el asunto de las prostitutas. El Gobierno "ayer batió el récord" de sus rectificaciones "al autorizar sin saberlo" la legalización de la prostitución. Valerio "tuvo el gesto honorable de admitirlo sin echar la culpa al maestro armero, pero su sincera y contrita sorpresa no mengua la sensación palmaria y generalizada de desmadre manifiesto". "El gobierno le ha cogido tal afición a la técnica de enmienda que la gente empieza a tomarse el asunto a cachondeo (…) Lo del sindicato de putas ha sido hilarante pero del jolgorio al ridículo solo hay un paso". Vamos, que las pobre prostitutas se van a quedar sin sindicato y seguirán sin derechos.

La Razón dice que "Los bandazos de Sánchez le dejan sin la mayoría de la moción". En tus sueños, Marhuenda. Martín Prieto compara a Sánchez con un "pato patagónico: una pisada, una cagada, otra pisada, otra cagada … Es entendible que este audaz aventurero de nuestra política resulte cuanto menos un coleccionista de equívocos". Menos mal que no carga contra el sindicato de prostitutas. Pedro Narváez se lo toma con humor. "En estos asuntos de las entrepiernas, los socialistas siempre se manifiestan incómodos por no saber cómo unir esa progresía, que puede derivar en ir en pelotas al Congreso, con el puritanismo tan propio de la izquierda bonita". "Con lo que le gusta al PSOE un sindicato de lo que sea y se lo niega a las prostitutas porque eso supone admitir que existen". ¿Y qué creen que son esos enormes neones en las carreteras con figuras de mujeres en posturas sugerentes? ¿Parques infantiles?

La Vanguardia dice que el presi se pone gallito. "Sánchez avisa a Torra de que aplicará el 155 si hay ruptura". Lo mismo el último bandazo de Sánchez antes de convocar elecciones será, tras su idilio con el racista frente a la fuente de Guiomar, meterle en chirona. Y las gana por mayoría absoluta.