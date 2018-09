Guía para mejorar el ahorro familiar

Apaga luces y aparatos cuando no los estés utilizando: la función standby sigue consumiendo energía. También los cargadores, aunque no haya ningún móvil o tableta conectado.

Rentabiliza al máximo la calefacción y el aire acondicionado: no dejes las persianas subidas en los meses de más calor ni tampoco apagues los radiadores de las habitaciones que no uses, porque tener una habitación helada en tu casa puede salirte más caro que una temperatura uniforme. Los termostatos pueden ser tus aliados para controlar que la temperatura no es demasiado alta en invierno ni demasiado baja en verano así como para programarlos por la noche y evitar olvidos.