"El 9 de septiembre comienza una movilización en toda España para exigir elecciones inmediatas"

El Mundo dice que "Sánchez ofrece un referéndum para apaciguar a su socio Torra". Constata Rosell que Sánchez está mas perdido que el barco de arroz, debe ser cosa del jet lag. "El presidente del Gobierno ha inaugurado el curso político tras el parón estival con un anuncio turbador. Un referéndum para el autogobierno, no por la autodeterminación. El matiz último sobra, porque ni Pedro Sánchez ni Torra ni nadie que no sea el conjunto de los ciudadanos españoles puede decidir unilateralmente sobre el destino político del todo o de una parte del territorio español". Falta saber si Pedro Sánchez es tonto o sólo se lo hace. "La oferta apaciguadora de Sánchez nace condenada porque hace tiempo que el independentismo perdió el interés por un Estatuto integrado en el ordenamiento constitucional", "no quiere votar para actualizar el modo de entenderse, sino para consumar su deseo de romper". El pobre Pedro está emperrado en "sobrevivir en el poder con los votos de los separatistas" y "asume el falaz marco mental que alimenta el soberanismo". "No es Sánchez el que tiene que formular ofertas, es Torra el que tiene regresar al pragmatismo del límite constitucional o atenerse a las consecuencias", ya sabe, el trullo. "Solo unas elecciones generales podían librar al PSOE del chantaje constante al que lo están sometiendo los enemigos de la unidad de España". Y no, no nos vamos a cansar de repetírselo.

El País lleva su portada llena de bobadas. Que "la ola de calor en Europa hace caer el turismo en España", dice. El periódico que dirige Soledad Gallego está totalmente echado a perder. El editorial sobre la prostitución es una vergüenza. Dice que "legalizar un sindicato de prostitutas significa reconocer de alguna manera la prostitución como actividad laboral, pero la venta del cuerpo no puede considerarse nunca un trabajo". ¿Y eso quién lo dice? ¿La directora de El País? ¿Las feminazis? Cada uno con su cuerpo hace lo que le parece. "Reconocer la prostitución como una actividad económica más supondría dar cobertura legal a una de las formas más crueles y degradantes de violencia contra la mujer". Así que, hala, que se fastidien las prostitutas sin ninguna cobertura legal porque es mejor hacer como que no existen. Pero no acaban ahí las desfachateces de El País. Enrique Gil Calvo escribe un ridículo artículo para culpar a Ciudadanos de la guerra de los lazos. "Ciudadanos pretende sabotear la estrategia del Gobierno de Madrid, que pretende desescalar la tensión en Cataluña, revertir la polarización, dividir al independentismo incentivando a su ala moderada". ¿Qué ala moderada? ¿Torra? Pues no se ha visto que haya tenido mucho éxito, hasta ha tenido que amenazarle con un nuevo 155. "Esperamos que, además de votos", dice este elemento, Ciudadanos "recupere también su ecuanimidad". A ver si en este periódico recuperan el sentido común, porque han perdido el norte.

ABC dice que "Sánchez responde a los desplantes de Torra con más autogobierno". Dice el editorial que "Sánchez sigue improvisando de manera irresponsable en un conflicto que si debe huir de algo es precisamente de improvisaciones y soluciones mágicas. El separatismo ya ha advertido de que reabrir la vía autonómica no servirá de nada, porque no reclama autogobierno, sino independencia materializada en una república catalana" y pretender que "Torra vaya a recular ahora a una reforma estatutaria es un brindis al sol". Sería de una ingenuidad enternecedora si no fuera porque Sánchez no puede ser tan imbécil como para creerse que su nuevo colega el racista se va a conformar con eso. Sólo pretende ganar tiempo. Hermann Tertsch dice que "el 9 de septiembre hay convocada en Barcelona una manifestación para exigir a Pedro Sánchez que cumpla su palabra y convoque elecciones". Esta manifestación "debería ser el comienzo de una movilización general en toda España para que las plazas y callen se llenen de ciudadanos que demanden elecciones inmediatas". Si hubiera sido el PP el que tomara el poder de esta manera ya tendríamos a Podemos todos los días montándola en las calles.

La Razón dice que "Sánchez ofrece votar un Estatut con artículos que tumbó el TC". También Marhuenda advierte a Sánchez que Torra y Puigdemont "no quieren un nuevo Estatut y menos aún reformar el actual", que abandone toda esperanza. "La situación ahora es más compleja y su tramitación sería imposible y no deseable al necesitar las dos terceras partes del Parlament para aprobarse o dejar una parte fuera de él, lo que consagraría la división civil de Cataluña".

En La Vanguardia, Pilar Rahola, la portavoz del Torra y sus secuaces, responde a Pedro Sánchez. "Que Pedro Sánchez nos salga ahora con el caramelo rancio de un referéndum de autogobierno es algo surrealista que solo cabe interpretarlo en términos de verborrea circunstancial". En toda la boca, Pedro.