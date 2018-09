El pasado 21 de mayo un comando de terroristas callejeros del separatismo catalán conocidos como CDR se acercaron al restaurante Sol D’or de Blanes y llenaron todos los alrededores de consignas separatistas y lazos amarillos. Su propietario, Manuel García, les dijo que retiraran eso porque él "no tenía nada que ver con el independentismo". La respuesta de los independentistas no se hizo esperar. Le insultaron llamándole "español de mierda" y "fascista" y cuando él les contestó diciendo que "Blanes es España", la líder del comando "se puso hecha una fiera".

Esa misma noche, de madrugada, volvieron y empapelaron toda la fachada con propaganda independentista y pintaron en una fachada la palabra "antidemócrata" y en la otra "fascista" con pintura amarilla.

Manuel Rodríguez ha contado en el programa Es la Tarde de Dieter de esRadio todo lo que ha sufrido por el acoso de el comando de los CDR de Blanes contra el que ha puesto una denuncia.

En el juzgado "una funcionaria me dio en un papel doblado con un número de teléfono de la Comandancia de la Guardia Civil de Gerona", ha contado Manuel. Tras poner la denuncia se encontró con un revuelo mediático en la puerta del restaurante con los CDR de Blanes volviendo a la carga buscando provocar.

Manuel ha contado que lleva más de 50 años viviendo en Cataluña y desde el año 1995 es propietario del restaurante Sol D’or. "Me endeudé hasta el cuello y salimos adelante para que ahora me lo quieran reventar. Y no lo voy a permitir mientras tenga fuerzas, genio y figura", ha asegurado.

Los CDR de Blanes han intentado cuatro veces atacar el restaurante. La última "fue por sorpresa", ha contado Manuel: "Vinieron con furia" e intentaron entrar en la sala donde "había 70 personas cenando" de las que "se levantaron 14 o 15 voluntarios a arrancar lazos y los que no se levantaron aplaudieron con vigor, resonancia y eco".

Responde al ministro Ábalos

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, comparó a los vecinos que retiran los lazos amarillos y el resto de propaganda separatista con los "gorrillas" que ayudan a aparcar los coches. En esRadio Manuel García ha dicho que "yo conozco a los gorrillas y les aseguro que no somos gorrillas. Defendemos nuestra propiedad privada y nuestra familia, ser gorrilla es una profesión distinta. Si Ábalos ha dicho eso me sabe muy mal".

Además ha señalado que él no es "cualquiera": es "el propietario del restaurante al cual han intentado intimidar" y también que ha defendido sus intereses, su patrimonio y su familia. También le ha pedido al ministro "que se documente y que se dé una vuelta por Blanes".

La parte positiva de toda esta historia es que gracias al acoso y los ataques de los CDR están doblando la recaudación y han ganado en "reconocimiento público y social", en palabras del propietario del local. Como curiosidad el propietario ha contado que de los 39 años que lleva abierto el Sol D’or "es la primera vez que para el 11 de septiembre lo tenemos completo de reservas".