José Manuel Opazo: "Nos jugamos España y no podemos esperar al mañana"

El próximo día 9 de septiembre hay convocada en Barcelona una gran manifestación contra el separatismo que ha llevado a Cataluña a la grave situación de enfrentamiento que se vive actualmente. El convocante, el empresario José Manuel Opazo, ha contado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio los motivos que le han llevado a congregar a la sociedad civil.

El empresario, que fue Guardia Civil durante varios años, ha contado que la idea de llamar a la sociedad civil "fue a raíz de ver los pactos que hacía el señor Sánchez con sus compañeros de viaje". José Manuel Opazo asegura que le pareció "una cosa indecente e impensable" ver que "el señor que gobierna ahora mismo se ha unido a personas que han cogido un arma y han pegado un tiro en la nuca a personas de su partido. Y todavía les da 500 millones de euros".

Para Opazo ese fue el momento en el que se dijo que "esto tiene que parar, no podemos seguir por ahí porque esto va a acabar muy mal". Cree que "vamos a la destrucción de España si no nos unimos todos los demócratas y paramos esto".

El empresario piensa que estamos en un momento crucial para la historia de nuestro país y ha dicho que "nos estamos jugando España y no podemos esperar a mañana". Por ese motivo da el pistoletazo de salida a la movilización de la sociedad civil con la manifestación que se celebrará en Barcelona el próximo domingo.

Opazo ha dicho que es el momento de la sociedad civil y que, frente a la "debilidad de las instituciones", para que "no se pierda terreno" hace falta que "suban personas que tengan coraje" para plantar cara y que se haga política "en la que el ciudadano sea la clave".

La manifestación del 9 septiembre en Barcelona

El empresario José Manuel Opazo ha contado que hay "unas 69 asociaciones que están trabajando para coordinar de forma gratuita a la gente que va a la manifestación" y que "unos 250 voluntarios salen a colgar lonas en los puentes" anunciando la fecha y los motivos de la convocatoria.

Esta manifestación, que espera que sea "para decirles a los políticos que tendrán a gente en la calle" si vuelven a llevar a los ciudadanos a una situación como esta, reunirá no sólo a gente de toda Cataluña sino a gente de toda España.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, anunció ayer en esRadio que su partido se irá a la manifestación y José Manuel Opazo ha contado que el PP ha dejado libertad a su afiliados para que acudan también. Cree que en este momento "tenemos que estar unidos".

Ha pedido "a todos los ciudadanos" que "acudan a la manifestación" porque, asegura, "no vamos a dejar solos a los catalanes que se han plantado contra el nacionalismo". José Manuel Opazo está convencido de que "esta batalla la vamos a ganar y tenemos que demostrar al presidente Sánchez que este no es el camino a seguir, esto no es socialismo".

La manifestación empezará a las 12:00 horas en la avenida del Paralelo de Barcelona e irá hasta la Plaza de España. Para coordinar bien a todo el mundo que acuda ha pedido que se envíe un mensaje por WhatsApp al número 64554511 con su nombre y DNI.