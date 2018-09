Mas viaja a Waterloo para sumarse al nuevo partido de Puigdemont

"Cumbre" de presidents en Waterloo. Carles Puigdemont recibirá hoy a su mentor, Artur Mas. La oficina del expresidente Mas ha emitido una nota en la que se asegura que la reunión servirá para "intercambiar ideas y opiniones y seguir compartiendo estrategia de cara al nuevo curso político". Mas no quiere seguir en el ostracismo y pretende salir de la "papelera de la historia" a la que le envió la CUP en enero de 2016.

Mas dimitió como presidente del PDeCAT, el partido heredero de Convergencia, tras la sentencia del caso Palau que daba por sentado que la formación de Pujol y Mas se había financiado ilegalmente a través del cobro de comisiones. Este segundo "paso a un lado" fue el pasado mes de enero y desde entonces el expresidente que inauguró el "proceso" permanecía en un más que discreto segundo plano.

Sin embargo, Mas quiere regresar a la política en un papel protagonista, por lo que este martes sondeará con su sucesor las posibilidades de formar parte de la dirección del nuevo partido que está fraguando Puigdemont con Quim Torra, la Crida Nacional per la República.

En el PDeCAT no quieren integrarse en esas siglas ni ERC está por la labor de perder las suyas para favorecer una experiencia de corte carismático con Puigdmeont como referente. El encaje de Mas en la Crida sería el golpe definitivo para el PDeCAT, cuyos jóvenes dirigentes han sido arrinconados por los miembros de Junts per Catalunya, la lista de amigos con la que Puigdemont concurrió a las elecciones del pasado 21 de diciembre.

La visita de Mas a Puigdemont coincide con la conferencia con la que Quim Torra abrirá oficialmente el curso político catalán. En teoría, la nueva hoja de ruta ha sido pactada por Puigdemont y Torra con ERC, pero las relaciones entre neoconvergentes y republicanos pasan por momentos muy delicados y Junqueras no está a favor de avalar otra vez la unilateralidad y la desobediencia que abandera Torra en caso de que el Gobierno de Sánchez no se avenga a pactar un referéndum de autodeterminación, no de autogobierno.