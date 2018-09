"Nada de pactos con terroristas ni separatistas": las claves de la manifestación del 9 de septiembre en Barcelona

El empresario José Manuel Opazo, poco después de haber sido entrevistado en Es la mañana de Federico de esRadio, ha ofrecido una rueda de prensa para detallar cómo será la manifestación que ha convocado para el próximo 9 de septiembre en Barcelona, con el lema "Nada de pactos con terroristas ni separatistas", y en la que se exigirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que celebre elecciones.

Opazo ha informado de que la manifestación partirá del Paralelo a las doce, habrá dos pancartas –con los lemas "Recuperemos la dignidad" y "Nada de pactos con terroristas ni separatistas"– y desembocará en la Plaza de España, donde intenvendrán unos ponentes que el empresario ha querido dejar "un poco en el aire", pero que serán "catalanes": "Gran parte de ellos ha tenido que abandonar Cataluña. Alguno viene desde Bélgica o desde Madrid".

La manifestación cuenta con el apoyo de unas sesenta de unas sesenta organizaciones, entre las que destacan la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo, Somatemps, Empresarios de Cataluña, DENAES, Hablamos Español o la Unió de Mossos per la Constitució. En cuanto a partidos políticos, apoyan PP –"Hará un comunicado de prensa y enviará una delegación"–, VOX y Nosotros. Cs deja "total libertad" a sus afiliados para asistir, aunque "la cúpula no se ha decidido" porque "tiene miedo de que sea una manifestación de extrema derecha".

Opazo ha dicho que "el PSOE no es esto que está haciendo el señor Sánchez" y que su "aspiración" pasa por la convocatoria de elecciones: "Si lo consigo, bien; si no, me quedaré frustrado". En su opinión, el éxito de la convocatoria "lo debemos medir a medio-largo plazo" y, a la hora de "hablar de cifras", señala que "sólo son importantes si son muy muy grandes". Por ahora, la organización habla de 35-40 autobuses que partirán desde puntos de toda España.

El empresario ha declarado que "los políticos nos han traído aquí y nosotros –los ciudadanos– debemos marcar la línea roja". En ese sentido, ha lamentado que "el pulso ciudadano, en España, no existe". "Todo lo que no puedes controlar da miedo. Da miedo salir de la zona de confort", ha añadido.

Opazo ha advertido sobre "el camino que estamos recorriendo", señalando que "Pedro y Pablo" tienen el modelo de Nicaragua, Venezuela o Irán, poniendo como ejemplo la metamorfosis de TVE, "una limpieza al más puro estilo nazi". Además, ha aventurado que "los políticos presos van a ser liberados antes de la Diada. Y no va a pasar nada. Todo quedará en una falta administrativa al funcionario de prisiones".