Preparan otro "señalamiento amarillo" contra el propietario del restaurante en Blanes

Todas las fuerzas separatistas de Blanes se han juramentado para arruinar la vida y el negocio de Manuel García, propietario del restaurante "Sol d'Or", un hombre que se define como un "emigrante" que lleva cincuenta años en Cataluña: "Me endeudé hasta el cuello y salimos adelante para que ahora me lo quieran reventar. Y no lo voy a permitir mientras tenga fuerzas", explicó ayer en el programa Es la Tarde de Dieter. Las necesitará para hacer frente a la que le han organizado los de la revolución de las sonrisas en la localidad.

Las calles son suyas, gritan los separatistas en las manifestaciones, y lo demostrarán el próximo sábado en Blanes con una "cena amarilla" justo en la calle donde tiene su negocio familiar el señor García. Todos los partidos separatistas, incluidos los "moderados", según el Gobierno, de ERC, más los CDR, la ANC y la "Associació Catalana pels Drets Civils", que representa a los familiares de los golpistas, firman la convocatoria de dicha cena, una "fiesta" popular que arrancará con "juegos para la chiquillería" a las seis y media de la tarde y se cerrará con un concierto a partir de las 22:30.

Como es habitual en algunos actos separatistas, la utilización de los niños sirve para dar una cobertura aparentemente pacífica a lo que no son más que señalamientos y amenazas perpetradas con total impunidad por los CDR y los partidos nacionalistas.

Además, los convocantes de esta clase de escenificaciones amarillas ni siquiera necesitan pedir autorización municipal. Todo son facilidades para los grupos de matones callejeros, que no están dispuestos a permitir la más leve muestra de disidencia. García se ha significado por no querer plásticos amarillos en su negocio y la respuesta del separatismo es otra de esas muestras de "dignidad" que tanto enorgullecen a Torra, un escrache con los niños por delante, mucha música y festivos parlamentos en contra de un hombre que osó enfrentarse dialécticamente a una partida del CDR.