En pleno debate por el interés del Gobierno de Pedro Sánchez en exhumar los restos de Francisco Franco el director de Es la Mañana ha entrevistado al historiador Alberto Bárcena que desmonta todos los mitos del Valle de los Caídos en el libro Los presos del Valle de los Caídos.

Bárcena ha asegurado que en la izquierda "provoca mucha furia" cuando se desmontan todos las falsedades que difunden sobre la construcción del Valle de los Caídos y la vida de los obreros que construyeron la basílica y el monumento en la sierra madrileña.

La construcción del Valle de los Caídos empezó en 1940 y duró casi veinte años hasta que se inauguró en 1959, dos décadas después del final de la Guerra Civil. El historiador ha contado que Franco ideó la construcción de un monumento en memoria de los caídos en plena contienda. Poco después de que acabara la Guerra fue con el general Moscardó hasta la actual ubicación y decidió que se haría allí. "Había visto de alguna manera aquéllo", ha dicho.

La labor de desprestigiar a Franco y a la Transición

Alberto Bárcena ha contado que la izquierda española está en un proceso "de falseamiento de la historia y de la figura de Franco" que viene desde la Transición y que "cuando llega Zapatero mete un acelerón y se empieza a hablar de la segunda Transición". El historiador ha apuntado que "cuando se reconstruye la democracia, a la derecha hay que inventársela pero en la izquierda viene la misma izquierda, los mismos partidos y las mismas personas que se fueron en 1939. El mensaje a la sociedad es que los exiliados tenían razón".

Contra Franco "empezaron a quitarle las calles, luego los monumentos y luego las condecoraciones" ha señalado Alberto Bárcena que asegura que "mientras esté enterrado ahí (en el Valle) no han terminado la labor de desprestigiarle". Para la izquierda "hay que sacarle de ahí para que sea un impresentable".

También ha destacado el papel de la autoridad eclesiástica en la exhumación de los restos de Francisco Franco y ha recordado: "La batalla contra el franquismo es la batalla contra la España católica" porque "la ideología es el catolicismo. ¿Y qué pasa? Que es lo que no se puede perdonar. Si hubiera sido un hombre frío, si no hubiera puesto ahí el acento, no habría problema con Franco".

La gran mentira de los presos del Valle de los Caídos

Uno de los grandes mitos sobre la construcción del Valle de los Caídos es que los obreros que lo construyeron eran todos presos políticos, vivían en pésimas condiciones y que murieron miles de ellos. El historiador desmonta todos esos mitos con rigurosa documentación en el libro Los presos del Valle de los Caídos.

Ha contado que en número de obreros que construyeron el monumento el año que más hubo "fueron unos 1.200" y que para trabajar allí y reducir las penas "había que pedirlo" con "un mecanismo que estaba regulado". Alberto Bárcena sostiene que, en un principio, "el sistema estaba pensado para los delitos menos graves pero acabaron dándoselo a todos". Además también desmonta la mentira de los miles de muertos citando dos fuentes: una que afirma que fueron 14 y otra que fueron 18, en los casi 20 años que duró la construcción.

También ha contado que había grandes ventajas para los presos y obreros que trabajaron en el Valle de los Caídos: podían ir con sus familias y "la escuela no era solo gratuita sino también obligatoria". Bárcena ha explicado que "allí iban todos los niños a clase" y que "todos acabaron el bachillerato".