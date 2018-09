Espejo-Saavedra, un año después del pleno de la desobediencia: “La dignidad del Parlament no se ha recuperado”

Un año después del pleno de la desobediencia en el Parlamento Catalán, el diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, José María Espejo-Saavedra, ha hecho balance en Es la tarde de Dieter. Para él la situación actual de Cataluña es "igual o peor" que hace un año.

Espejo-Saavedra lamentado que"después de un año la dignidad del Parlament no se ha recuperado. Hay más de dos mil iniciativas pendientes, más de mil son de Ciudadanos pero los partidos separatistas lo han cerrado y se niegan a debatirlas porque solo quieren hablar de independencia". Ha recordado que Quim Torra es un presidente "puesto a dedo por un huido de la justicia" y ha añadido que un año después el Estado no ha "enderezado las cosas".

Además, el vicepresidente segundo del Parlamento de Cataluña, ha criticado la invitación de la presidente del Congreso, Ana Pastor, al presidente catalán, Quim Torra, para que acuda a la Cámara baja. "Torra pretende ir al Congreso a explicar lo que en el Parlament no se ha dignado a hacer porque lo tienen cerrado"

En otro orden de cosas, el diputado de la formación también ha criticado la actitud del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska durante la rueda de prensa de este jueves tras la Junta de Seguridad que se ha celebrado en Cataluña. El ministro ha obviado las declaraciones del consejero de Interior, Miquel Buch, cuando ha mostrado su apoyo a los dirigentes encarcelados. "Es escandaloso que Marlaska agradezca la lealtad de los que no respetan la neutralidad y no respetan a los ciudadanos que nos sentimos catalanes y españoles. Muchos catalanes han retirado lazos amarillos porque la administración pública no lo hace", ha lamentado.