'El País': "El independentismo hace gala de la no violencia y el unionismo tiende a la bronca agresiva"

El Mundo dice que "Sánchez pacta mayor gasto con Iglesias y promete menos déficit a la UE". Y si es preciso le regala una república a Torra, una medalla a los etarras y lo que me pidas, corazón, pero no me saques de Moncloa que aquí se vive como un rey. Cuenta el periódico que dirige Francisco Rosell cómo tragó quina ayer el ministro del Interior, antes juez. "Marlaska transige y deja en manos de Torra retirar los lazos". Que ni preguntó por qué los mozos identifican a los que quitan lazos por no molestar. Dice el editorial que el Gobierno "ha vuelto a ceder ante los independentistas", y lo que te rondaré morena. A la reunión, Torra y su segundo "acudieron con un lazo amarillo en la solapa", dice Rosell echándose las manos a la cabeza. Hombre, si se reunió con Sánchez y se paseó por Moncloa con el churro no iba a quitárselo para ver al pequeño Marlaska. "Se equivoca otra vez el Gobierno al no secundar al Defensor del Pueblo ni exigir el cumplimiento de la sentencia del TSJC que insta a retirar esos símbolos ideológicos de las calles". Pero vamos a ver, ¿el TSJC vota en el Congreso? No, padre. ¿El Defensor del Pueblo tiene escaño para permitir que Pedro siga ocupando la Moncloa? No, padre. Pues entonces que digan misa. También anda el patio revuelto en el PP. "Casado se planta ante Pastor y niega un Pleno a la medida del president". Federico Jiménez Losantos regaña a Casado por pardillo. "Casado, que se ha pasado de prudente al tratar a las momias del rajoyismo y le han pagado con puñaladas de este jaez, tuvo que cargarse ayer el plan de la pastorcilla de Falconetti, sometiendo a Torra a votación y esputo si va a las Cortes (…) Él, Rivera y Abascal tienen enfrente a casi todos los medios audiovisuales y detrás, con cuchillos cachicuernos, a los arenosos de papel. Echar a Arriola es, sin duda, la mejor noticia para la derecha en muchos años, pero lo difícil es acabar con el arriolismo, con esa sumisión perruna a la izquierda a cambio del reparto del pastel. Hay que ser leal a los españoles, no a los figurones de plantilla. No se puede hacer una tortilla sin romper los etc". A menos que no quieras durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio, Pablo, cielo. Jorge Bustos comenta la tortura a la que está sometiendo la justicia a Zaplana, al que mantiene en la cárcel pese a las peticiones de distintas instancias médicas por razones humanitarias. "¡Como si un tío del PP fuera un ser humano! (…) Un (presunto) corrupto del PP es una basura indigna de empatía (…) ¡Que la leucemia lo pudra en la cárcel! Lo dicen como lo sienten". Pero lo que más le "asquea" a Bustos es que "nadie en ese partido alce la voz por Zaplana". Como muera no me gustaría estar en la piel de la juez.

El País dice que "Sánchez e Iglesias pactan una batería de medidas de legislatura". Como si pactan un violonchelo, con ellos dos no basta. Hasta Soledad Gallego lo sabe y lo admite en el editorial. El encuentro entre Pedro y Pablo salió de rechupete, "de sus acuerdos depende en buena medida lo que queda de legislatura". Pero, cachis, resulta que "todo pasa por Cataluña", en concreto por ERC y los pedecatos, gente poco de fiar y dura de mollera. "Si no se rebaja la crispación le va a resultar difícil aguantar". Pues está la cosa jodida, Pedro, para que te vamos a engañar, el plan de los lacis no es precisamente rebajar la crispación. Una individua llamada Marina Subirats, socióloga de la Universidad de los CDR, hace pensar que Federico se queda corto bautizando a El País como el Izvestia, el periódico de los comunistas rusos. "Visto de cerca, el movimiento independentista es fascinante; ha evitado errores típicos de los movimientos sociales: el uso de la violencia, la división y el enfrentamiento interno", dice. Y dice también que "política y militarmente más débil que el Estado, la Generalitat intentó sin éxito negociar, y al no hallar sino represión delegó en la gente la consecución de una independencia que todavía nunca ha obtenido en las urnas. Faltaba un nuevo actor, Ciudadanos. Nada más patético que ver a estos días a Rivera y a Arrimadas en la valerosa gesta de cortar lazos amarillos, mostrando que no les importa llegar al cuerpo a cuerpo". ¿Esta tipa tiene una mijita de vergüenza? Parece que no, porque ni se corta en evacuar que "el independentismo hace gala de su no violencia, pero ¿hasta dónde podrá controlar a sus bases? El unionismo tiene más tendencia a la bronca agresiva". No sigo para cuidar de sus estómagos, no se les vayan a revolver. Ha convertido en periódicos decentes hasta al de Escolar. Incluso ha superado a las web racistas catalanas que subvenciona el gobierno laci.

ABC dice que "Iglesias le impone los deberes a su socio de Gobierno". Anda Pedro, tú vete de viaje, súbete en el Falcon, hazte fotos, abusa de los lujos monclovitas que de las cosas serias ya me encargo yo. Dice el editorial que "si lo que pretendían los dos líderes de la izquierda era mostrar su capacidad para desarrollar un proyecto conjunto de gobierno y de colaboración en el Parlamento, más bien consiguieron trasladar un mensaje de impotencia (…) La inconcreción de resultados en el encuentro de La Moncloa es coherente con la impostura de la situación política de Sánchez, que solo cuenta con 84 diputados y fue aupado por socios que quieren exprimirlo por intereses particulares". Y entre esto y las torradas de turno "discurre el absurdo de un país maniatado por un presidente no electo, que se niega a competir en unos comicios y se ve forzado a que le marque el partido comunista Podemos", se queja resignado Luis Ventoso. Mientras, "la amenaza se torna real" y resuenan "hasta posibles ensoñaciones de pucherazo". Pedro hará lo que sea para quedarse en Moncloa, y no sólo dos años, y al chavista Pablo le sobran ideas de cómo hacerlo. Al tiempo.

La Razón dice que "Sánchez promete a Iglesias un gran aumento del gasto y Moscovici pide prudencia en los presupuestos". Yo le diría al Moscovici ese que no pierda el tiempo en reunirse con Sánchez y que hable directamente con el jefe Iglesias. El mismo "triste interrogante" de Iñaki Zaragüeta. "¿Manda Podemos en el Gobierno de Sánchez o Pedro Sánchez es de Podemos?". Pues mira, Iñaki, Podemos manda en el Gobierno y Sánchez será de Podemos, separatista, de Ciudadanos e incluso del PP para mantenerse en Moncloa sin pasar la penosa prueba de las urnas.

La Vanguardia nos cuenta que "el Gobierno y la Generalitat rebajan la tensión de los lazos en la calle". Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. A ver cuánto tarda la realidad en desmentirles. Está Godó admirado con Pedro Sánchez. Dice La Mirilla que hay que ver qué tío, Pedro. "A punto de cumplir sus cien primeros días como presidente del Gobierno" y "no evidencia ningún tipo de fatiga física". Hombre, de esos 100 se ha tirado al menos 30 de vacaciones, se va de farra en aviones del ejército, o en helicóptero. Que si a Doñana a ver patos, que si a Quintos de Mora a ver gamos. Tampoco es para herniarse, digo yo. Otro al que se le nota que se ha pegado unas buenas vacaciones desconectado de la actualidad es Enric Juliana. Dice que "Rivera y Arrimadas se aseguraron una buena cuota de televisión en un agosto con pocas noticias". Los que hemos estado todo agosto al pie del cañón te podemos asegurar, Enric, que ha sido un mes plagadito de noticias. Los lacis dais mucho curro, la verdad. Es más, habla el hombre, más despistado que una mona, de "un cámara de Telemadrid agredido en una manifestación convocada por Ciudadanos". Qué va, Enric, qué va. Fue el cámara el que le arreó un puñetazo a un anciano y no tuvo nada que ver con Ciudadanos. Revísate los vídeos, anda, no vayas a hacer el ridículo también en La Sexta cuando te reincorpores.