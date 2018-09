Ábalos, sobre Cs: "Están lanzándose a las calles buscando la provocación"

En un acto con militantes del PSC en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha defendido la apuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez por el diálogo y ha reclamado "que nadie lo interprete como debilidad", algo de lo que cree que otras formaciones quieren aprovecharse.

Junto a la alcaldesa de la ciudad, Núria Marín, y al secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que el autogobierno es el "punto de encuentro" de la sociedad catalana, y ha advertido del peligro de quienes quieren recortarlo aprovechando el movimiento independentista.

Así, ha acusado al independentismo de aupar a la ultraderecha, a la que acusa de ir contra la democracia y el autogobierno catalán: "Muchos lo quieren recortar y se aprovechan de los que quieren una independencia inviable".

"Tienen el gran mérito de haber dado alas a los que no quieren la democracia y el autogobierno, y vemos como la ultraderecha ha vuelto a renacer", ha insistido desde el barrio de La Florida.

Por ello, ha reivindicado el papel responsable que ve en el PSOE para buscar la cohesión social frente a los que "están lanzándose a las calles buscando el encuentro, la provocación que demuestre que la convivencia en Cataluña está fracturada", en una clara referencia a Ciudadanos aunque sin citarlos.

"El diálogo es una batalla que excita poco, pero es sin embargo la más valiente" porque sin ella no puede llegarse a ningún acuerdo y ello acaba repercutiendo en la sociedad, ha añadido. También ha insistido en que el Gobierno ejercerá sus obligaciones y "no va a ser débil a la hora de aplicar las leyes".

"No pueden romper un país así"

El dirigente socialista ha pedido al soberanismo que recapacite y, aunque ha destacado que tiene derecho a predicar sus ideas, no puede "embaucar a toda una comunidad hacia la locura".

"Aunque fueran mayoría, que no lo son, no pueden romper un país así. No pueden imponer al resto" aunque superen el 50% de votos, ha dicho, porque habrá otra mitad contraria a la independencia de Cataluña.

Al presidente de la Generalitat, Quim Torra, le ha afeado que el martes diera una conferencia en un teatro "a los suyos", cuando lo que debería hacer es dirigirse al conjunto de catalanes como máxima autoridad de Cataluña, ha apostillado.