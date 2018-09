Rivera: "La pesadilla de los separatistas sería un gobierno de Cs"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha invitado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que "si está tan convencido de lo bien que lo está haciendo, que ponga las urnas, que nos deje votar, a ver si los españoles legitiman ese pacto". "Está aguantando porque teme que los ciudadanos castiguen su pacto con Quim Torra", ha agregado.

En un acto en Málaga capital, ha asegurado que "gobernar España con los que quieren liquidar España es incompatible, lo entiende cualquiera menos Pedro Sánchez", apuntando que los separatistas le han apoyado "para que no haya elecciones, retrasarlas y que no pueda llegar Ciudadanos antes".

Ha indicado que la única forma de conseguir que "los que quieren liquidar España no lo hagan es con un gobierno fuerte, sin hipotecas, con mayoría parlamentaria y capaz de llegar a acuerdo con otros, como Ciudadanos". "La pesadilla de los separatistas sería que Ciudadanos gobernara España", ha manifestado.

Ha incidido en que el de Sánchez "es el gobierno chollo de los separatistas porque quieren un gobierno débil, que no tenga mayoría y quiera separarse del constitucionalismo, y nosotros somos lo contrario", reiterando que no había que levantar el artículo 155. Ha planteado a PP y PSOE "aplicar la Constitución en Cataluña", cuestionando "cómo se puede pensar que después de un golpe de estado hay que conceder nuevos instrumentos", en cuanto a las competencias judiciales.

Por otro lado, el líder de la formación naranja ha dicho a Torra que "lo primero que tiene que hacer es ir al Parlamento, y si quiere ir al Congreso solo pongo una condición, si quieren nuestro apoyo para eso que pida perdón a los españoles por habernos llamado bestias taradas y que cumpla con la Constitución".

Sánchez "ha convertido a Iglesias en ministro de Hacienda"

Pero Rivera, además, ha advertido de que tampoco se puede gobernar "con quien quiere 'podemizar' la economía española", indicando que Sánchez "ha convertido de facto a Pablo Iglesias en ministro de Hacienda". "Cójanse los bolsillos, prepárense para una subida de impuestos, con lo que nos ha costado bajar el IRPF y quitar el impuesto de sucesiones en algunas comunidades", ha señalado.

"Convertir a Pablo Iglesias y a Podemos en los artífices de la economía española es un grave error", ha asegurado Rivera, ya que, según ha sostenido, "España necesita moderación fiscal, no asfixia; las clases medias necesitan un alivio, no una losa", al tiempo que ha dicho a Sánchez que "no cuente con nosotros para subir los impuestos a los españoles".

Por contra, ha asegurado que plantearán una alternativa económica "solvente" porque, ha señalado, "vienen nubarrones y España necesita estabilidad, gente que gobierne y sepa de economía y no ocurrencias".

Para Rivera, el primer objetivo de Cs es "plantear una alternativa al Gobierno de Sánchez con Iglesias y Torra, que si nosotros gobernamos "no van a mandar, mandarán los españoles", además de que "el Estado va a proteger las libertades y garantías en cualquier rincón de España".

Asimismo, ha asegurado que otro objetivo será la regeneración, "porque es fundamental que los ciudadanos confíen en sus instituciones". "No quiero que Sánchez coloque a sus amigos y conocidos por la cara en empresas públicas, queremos que estén los mejores y que sea por concurso, y no vaya con el carné en la boca", ha manifestado, por lo que ha asegurado que Cs pondrá en marcha una ley "para que se acaben los dedazos, da igual que sean de Mariano Rajoy o de Sánchez".

Rivera ha sido recibido a su entrada al salón por dos activistas de Femen, que llevaban el torso desnudo y gritaban "mi vientre no se alquila", lo que ha sido contrarrestado por los simpatizantes de Cs con vítores de "presidente, presidente".