Torra se queja de que el Estado le envía policías en vez de dinero para infraestructuras

El presidente de la Generalidad, Quim Torra, no da puntada sin hilo y este sábado ha aprovechado la inauguración de dos estaciones de Metro de una línea, la 10, que lleva décadas de retraso, para arremeter de nuevo contra el Estado y el Gobierno. Así, Torra ha manifestado que Cataluña "no necesita más policías y sí más kilómetros de infraestructuras".

Aludía así al envío a Cataluña de un contingente de policías nacionales para reforzar la seguridad ciudadana durante la Diada y los fastos que organiza la Generalidad para celebrar el primer aniversario del simulacro de referéndum del 1-O. A pesar de los excelentes resultados de la Junta de Seguridad celebrada entre el Gobierno y el "Govern", Torra no ha tenido empacho en entregarse a la demagogia más obvia en su discurso inauguratorio, muy aplaudido por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Como es habitual en estos casos, la Generalidad no ha invitado a la inauguración a ningún representante del ministerio de Fomento. Torra ha acusado al Estado de no invertir en Cataluña, de no haber ampliado la red de cercanías de Renfe desde 1978 y de paralizar el progreso de Cataluña. En cambio, dijo que el compromiso de la Generalidad que preside con "la movilidad" es "absoluto".

Treinta kilómetros nada más y nada menos, se vanaglorió Torra, que ha construido la Generalidad desde 2011 en vías de Metro y de "Ferrrocariles Catalanes", la red de trenes "propios" que conecta Sabadell y Tarrasa con Barcelona.

Como todos los problemas de Cataluña son culpa de España, Torra aseguró que la región sufre un problema crónico de financiación por lo que es necesario "coger el tren y llevar Cataluña al mandato del 1-O". En su opinión, la independencia será la única manera de acabar con la asfixia financiera de Cataluña.

Además, ha rendido un homenaje al prófugo Puigdemont y al exconsejero del ramo, Josep Rull, ahora en prisión por el golpe de Estado del pasado otoño porque las obras que se han inaugurado este sábado comenzaron bajo su mandato. Ada Colau se sumó a la reivindicación de Torra y también reclamó la puesta en libertad de los golpistas.

La línea de Metro conecta el barrio de Collblanc, entre Barcelona y Hospitalet, con el barrio de La Marina de la Zona Franca, un enclave popular en el que viven unos treinta mil vecinos y que llevaba décadas aislado por la falta de interés de la Generalidad.