Carmena se presentará con una plataforma distinta a Ahora Madrid e invita al PSOE a sumarse

Manuela Carmena ha ofrecido este lunes una rueda de prensa parra confirmar que sí, que se presentará a las elecciones municipales de 2019. Pero lo hará bajo el paraguas de una plataforma nueva de la que no ha querido desvelar muchos detalles.

La alcaldesa ha comparecido en la sala de prensa del Ayuntamiento sola, sin uno solo de sus concejales ni siquiera los más cercanos. "He estado con muchas dudas, siempre había dicho que con un periodo electoral era suficiente, pero he cambiado de opinión". O bien le han hecho cambiar de cambiar de opinión. Y es que, según ha dicho ella misma, "tengo unos concejales buenísimos que me han vuelto a convencer".

Carmena ha insinuado abiertamente que todos en su entorno piensan que sin ella, los comunistas tienen pocas opciones de gobernar la siguiente legislatura. "Me han hecho ver que todo lo que estábamos haciendo estaba todavía por concluir y aunque, efectivamente, habíamos hecho muchas cosas había que seguir haciendo más. Teníamos que acabarlo y que para acabarlo sería necesario que yo siguiera dirigiendo el equipo".

