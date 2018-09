Carmena se presentará con una plataforma distinta a Ahora Madrid e invita al PSOE a sumarse

Manuela Carmena ha ofrecido este lunes una rueda de prensa parra confirmar que sí, que se presentará a las elecciones municipales de 2019. Pero lo hará bajo el paraguas de una plataforma nueva de la que no ha querido desvelar muchos detalles.

"He estado con muchas dudas, siempre había dicho que con un periodo electoral era suficiente, pero he cambiado de opinión". O bien le han hecho cambiar de cambiar de parecer. Y es que, según ha dicho ella misma, "tengo unos concejales buenísimos que me han vuelto a convencer".

Carmena ha insinuado abiertamente que todos en su entorno piensan que sin ella, los comunistas tienen pocas opciones de gobernar la siguiente legislatura. "Me han hecho ver que todo lo que estábamos haciendo estaba todavía por concluir y aunque, efectivamente, habíamos hecho muchas cosas había que seguir haciendo más. Teníamos que acabarlo y que para acabarlo sería necesario que yo siguiera dirigiendo el equipo".

Pero para volver a presentarse la alcaldesa tiene una serie de condiciones que parece que han sido aceptadas. "Yo estoy dispuesta a ser candidata en una plataforma que se tiene que crear, que yo no la voy a crear. Ahora Madrid fue un gran invento, (pero) el tiempo pasa y una gran síntoma de que la ciudad está viva es que nosotros sigamos innovando".

Así, esta nueva plataforma que quiere liderar Carmena estaría compuesta por personas con perfiles que le "sean útiles para gobernar". Mucho se viene especulando con que una de las condiciones que habría puesto la regidora a Pablo Iglesias, entre otros, es tener libertad para confeccionar a su equipo y desprenderse de alguno de los ediles del ala más radical, pertenecientes sobre todo a Ganamos e IU, dos de las patas que conforman Ahora Madrid. De hecho, este domingo, Carmona (Ganemos), Arce (Ganemos), Sánchez Mato (IU) y Valiente (IU) expresaron su hondo malestar en redes sociales.

Quiere que tengan sitio personas vinculadas al PSOE

Dentro de esos perfiles óptimos de los que rodearse estarían también los socialistas. "Aquí puede caber cualquier, incluso personas vinculadas al PSOE. Pueden tener un sitio, yo quiero que lo tengan. Estoy segura de que habrá personas que estén vinculadas al PSOE que les apetezca estar en esta plataforma". Ayer mismo, la portavoz socialista, Purificiación Causapié, manifestó que le parecía "positivo" tener a personas en el Gobierno con "capacidad de negociar y llegar a acuerdos" y que con la alcaldesa se ha entendido en "algunas cuestiones importantes".

No obstante, fuentes socialistas consultadas por este periódico quitan importancia a estas palabras de la alcaldesa. No es un "ofrecimiento" formal y en cualquier caso, "el PSOE ya ha dejado muy claro que irá a las elecciones con su proyecto y su candidato o candidata". El proceso de primarias, añaden, será en noviembre.

Carmena ya ha hablado con Pablo Iglesias y también con Pedro Sánchez, al que ha comunicado su decisión. Los nombres y las características de esta plataforma de izquierdas se conocerán más adelante.