Dirigentes socialistas piden a Sánchez que deje caer a Montón para acorralar a Casado

El tema no está zanjado. En el PSOE han sabido a poco las explicaciones de la ministra de Sanidad, Carmen Montón este lunes. Una comparecencia que algunas fuentes socialistas consultadas por Libertad Digital han calificado de "cifuéntica" tanto en el fondo como en la forma, donde "no ha resuelto las dudas" y que les permite anticipar: "Si dependiera de mí, yo ya estaría haciendo las cajas" para abandonar su puesto en el Ministerio.

Primero, porque los argumentos utilizados son "los mismos" que los esgrimidos en su día por la ex presidenta de la Comunidad de Madrid y el actual líder del PP, Pablo Casado: el desconocimiento de lo que ocurrió "hace mucho tiempo" y los errores achacables sólo a la Universidad. Montón "ha emulado" incluso a Casado al mostrar el Trabajo de Fin de Máster pero no hacer entrega a los periodistas.

La ministra llegó incluso a poner una hoja en blanco encima de su TFM para que la prensa no pudiera realizarle fotografías. Una actuación que evocaba a los tiempos de la dimisión de Cifuentes hasta en la vestimenta de la ministra, según estas fuentes, "de blanco impoluto".

Peticiones a Pedro Sánchez

Una insatisfacción ante las explicaciones de Montón que ha motivado que algunos dirigentes socialistas hayan comenzado a pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la dimisión de la ministra de Sanidad por coherencia con lo exigido en el pasado pero, ante todo, para acorralar al líder del PP, Pablo Casado. Entienden que con la dimisión de Montón "Casado se quedaría sin argumentos de cara a la campaña electoral" porque se trata de "un caso similar" a quien en su día solicitaron su dimisión.

Los ‘ejecutores’ del Gobierno

Una opción no descartable desde el Gobierno donde no responden a la pregunta de si el tema está o no zanjado. El temor a que, como en los casos precedentes, haya comenzado un goteo incesante de informaciones sobre la ministra que ocasionen desgaste sobre el Gobierno y acabe tocando al presidente, Pedro Sánchez, ha hecho desaparecer las afirmaciones maximalistas descartando una dimisión.

"La ministra ha dado explicaciones amplias y transparentes", explican a LD fuentes del Gobierno utilizando exactamente la misma frase que tras las expliaciones de cesado Maxim Huerta, el ministro más breve de la historia de la democracia. Un caso que guarda una similitud más con el actual: los dos mismos emisarios de Moncloa que este viernes estuvieron en la sede del ministerio son quienes fueron enviados por Sánchez en el caso de Huertas para muñir la dimisión del entonces ministro de Cultura y Deportes.

En otro orden, el del terreno de la rumorología, se ubica a quienes se hacen eco del malestar de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con la titular de Sanidad. Según estos rumores, la número dos del Gobierno sería la más partidaria de dejar caer a Montón habida cuenta de que entre ambas "no existe precisamente una buena relación".