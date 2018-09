Federico Jiménez Losantos: "Pedro Sánchez es un peligro público"

El Mundo lleva una foto de la manifestación de ayer en Barcelona. "La Cataluña dormida vuelve a despertar". Pedro el tema del día es Pedro Sánchez, que como dice Federico, "de tonto, nada". "Hay cierto consenso en los que no disfrutan del pesebre mediático social-comunista, según el cual, Falconetti es tonto". Pues ni hablar. "Malvado, siniestro, criminal, criminoso, lo que se quiera. Tonto, no". El tío se ha hecho con el poder por la cara y, ¿qué ha hecho? Pues "gobernar como lo haría un comunista a lo Chávez o Iglesias: por decreto ley y sustituyendo la política por la agitación propagandística (…) Ayer, mientras los medios silenciaban miserablemente la notable manifestación de Barcelona, el Gobierno autorizaba una Diada impunemente golpista, de cuyos posibles problemas culpa a Ciudadanos. En rigor, a los ciudadanos que se niegan a tragar el veneno amarillo como medicina. Eso no lo hace tonto. Eso lo hace un peligro público, un caradura capaz de anunciar que su programa necesita para cumplirse llegar al 2030". Y sin urnas. Según cuenta Anson, no todo el PSOE estaría de acuerdo. "Muchos socialistas pensamos que la convocatoria inmediata de elecciones es lo que podría salvarnos del desastre que se avecina", le ha dicho al oído un socialista anónimo. Pues no sé a que esperan para poner freno a este insensato. Cayetana Álvarez de Toledo le atiza un soplamocos a Casado por el "error absurdo" de hacer oposición a Rivera por el tema de los lazos. "El rechazo a la acción de Rivera responde a un posición política de fondo", no a un "desliz estival". "Acusar a Cs de poner en riesgo la convivencia es dar la razón a los nacionalistas". Y encima se empecina en el error.

El País alerta del peligro en su portada. "Sánchez y la transformación de España hasta 2030". Que pretende quedarse en La Moncloa de por vida. Esto pinta fatal. A la manifestación de Barcelona le dedica un breve con este titular: "Un herido tras la manifestación españolista". Mientras, "el separatismo llama a la unidad para conseguir una Diada masiva". ¿Se puede ser más miserable?

Encuesta en ABC. "Casado empata con un Sánchez que no rentabiliza el poder". "El efecto Moncloa se desvanece". "El 69% de los españoles reclama elecciones ya". Pues por lo que nos ha dicho el presidente de podemitas y separatistas pretende mantener secuestrado el voto hasta 2030. Dice el editorial que "vistos los resultados, puede decirse que el bipartidismo se mantiene pero en situación de dependencia de aquellas formaciones con las que ideológica y socialmente deberían sentirse como más próximos PP y PSOE. Y la mejor forma de comprobar el estado real de estas fuerzas es celebrar las elecciones anticipadas a las que se comprometió Sánchez, que son reclamadas por el 69% de los españoles. Es una mayoría abrumadora de ciudadanos la que pide a Sánchez que cumpla su palabra. Pero Sánchez no parece tener intención de escuchar a los españoles", más bien al contrario, pretende que "el PSOE gobierne hasta 2030". Por la cara. Ignacio Camacho ha consultado con un consultor para llegar a la misma conclusión que Federico. "Es un error menospreciar a Sánchez". Se ha enamorado de Moncloa y los Falcon, parece que vamos a tener que echarle por la fuerza.

La Razón dice que "el TS mantiene su hoja de ruta: juicio al proces en noviembre". A ver si es verdad que por una vez la justicia va rapidita. Marhuenda no da crédito a la cara de Pedro Sánchez y su pretensión de llegar a 2030. "Mucho pide del futuro quien todavía no ha ganado unas elecciones generales y, al parecer, se ve como si fuera Putin, dirigiendo los destinos del país durante más de una decada". Eduardo Inda denuncia la situación de RTVE , "un cóctel de socialistas y extrema izquierda". "TVE es en estos momentos el cortijo privado de Podemos con el implacable Fran Llorente en el rol de goebbeliano caudillo (…) Han regalado un megacanal pagado con nuestros impuestos a los comunistas con Rosa María Mateo de coartada. Por eso invito a todos los españoles de bien a hacer un apagón a una TVE convertida en la TVErka".

La Vanguardia dice que "Sánchez fija el horizonte de su Gobierno en el 2030". El editorial cubre de lametones a Sánchez. "Ha habido errores, pero el balance ha sido más positivo de lo que inicialmente cabía esperar". "Pedro Sánchez ha conseguido ganarse la confianza de los ciudadanos", tiene la desfachatez de afirmar. ¿Y eso cómo lo sabe el señor Godó, si no nos ha dado la oportunidad de expresarnos en las urnas? "Ha colocado al PSOE como la fuerza que tendría más opciones de victoria en unos eventuales comicios". Fenómeno, ¿a qué espera entonces a convocarlos cuanto antes?