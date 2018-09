Montón niega "irregularidades", no dimite y dice "sentir el respaldo" del presidente Sánchez

Carmen Montón, durante la rueda de prensa de este lunes. | EFE Unas explicaciones muy similares a la que en su día dio la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, o el líder del PP, Pablo Casado. "Yo seguí las indicaciones que me dieron en la Universidad" ha dicho la ministra de Sanidad, Carmen Montón, que niega "irregularidades" a diferencia de los "desgraciados casos" de Casdo y Cifuentes. "No todos somos iguales". Montón siguió sin embargo el ejemplo de Casado al comparecer con su Trabajo de Fin de Master (TFM) para enseñárselo a los periodistas, pero no para entregarlo para su estudio posterior ni permitió sacarle fotografías. Preguntada por qué operaba igual que el actual líder del PP, se limitó a decir que "valoraremos" la entrega del citado documento que, en el caso de Cifuentes, nunca apareció. La responsable de la cartera de Sanidad dijo "sentir" el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero no concreto cómo ni cuándo se produjo una conversación telefónica al respecto de esta polémica. "Tanto por el presidente como la vicepresidenta conocen esta información. El presidente quiere que yo dé explicaciones. Siento el respaldo del presidente". Las lagunas de Montón La ministra emuló las explicaciones dadas en su día con los dos dirigentes del PP y asguró que le supone un "gran esfuerzo" recordar todo lo que le pasó hace ocho años pero se diferencia de ellos al explicar que "sí dispongo de toda la información, los documentos, el trabajo de fin de master y el ordenador". Negó haber solicitado ninguna convalidación de asignaturas, tal y como informa eldiario.es, pero admitió que no iba a clase porque tenía información del propio Insituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de que "el máster se puede cursar a distancia también". Así se lo comunicó, según Montón la directora del master, Laura Nuño vía email. La titular de Sanidad leyó esa comunicación de un correo electrónico y de alguno más que desmiente en este caso que el master se cursara fuera de plazo habiéndose matriculado de unas asignaturas que ya no existían. "Éstos documentos certifican que "todas las asignaturas se cursaron en 2010 y que todas se aprobaron en junio de 2011" pero que existe un "error en el título oficial y aquí les muestro la documentación que acredita que solicité la modificación del error". Compartir

Relacionado La Universidad Rey Juan Carlos investiga desde junio el máster que cursó Montón Temas Carmen Montón

Universidad Rey Juan Carlos

Universidad

PSOE En España

