El presidente del Gobeirno se equivocó. Cuando por la tarde del jueves respaldaba en su puesto a su ministra de Sanidad, Carmen Montón, estaba "convencido", según su entorno, que no habría más informaciones que erosionaran al Gobierno y que podría derivar como en el caso Cifuentes con la caída de un miembro más de su Gabinete. Pero la información publicada por La Sexta en referencia a que plagió parte de su Trabajo de Fin de Máster (TFM) es "lo que la ha hecho caer", según fuentes de Moncloa.

Cuatro horas después de esa respaldo del presidente -"ha hecho un extraordinario trabajo y lo seguirá haciendo"-, y cuarenta y cinco minutos después de publicarse ésa nueva información, la titular de Sanidad anunciaba que dejaba de serlo. En rueda de prensa en el ministerio, Carmen Montón, anunciaba su decisión: "He comunicado mi dimisión al presidente del Gobierno para que esta situación no influya" en el Gobierno ni en la figura de su presidente, Pedro Sánchez, de quien dijo estar "orgullosa y agradecida porque haya contado conmigo. He sentido la calidad humana, el apoyo y el afecto del presidente del Gobierno. Los españoles y españolas tienen un magnífico presidente del Gobierno".

En una intervención de apenas cinco minutos sin preguntas, Montón reiteró que "no he cometido ninguna irregularidad. Lo he defendido con convicción y con la conciencia muy tranquila". En un tono más distendido que su comparecencia del lunes, recién iniciada la polémica de su máster, se justificó diciendo que "se ha puesto en cuestión mi trabajo en ese máster, mi asistencia a las clases y la superación de las asignaturas. Desde el primer minuto he dado explicaiciones, he dado toda la información de la que dispongo y he aclarado todo aquello que dependía de mi responsabilidad".

La renuncia se hacía escoltada por personal de Moncloa desplazada hasta el ministerio y después de haber anunciado en la mañana de este martes que "dimitir sería injusto" por no haber cometido ninguna irregularidad. Su entrevista en la cadena SER fue "un suicidio", según fuentes del PSOE, que calificaban de "insostenible" su permanencia en el Ejecutivo y que manifestaron su desconcierto e indignación en algunos casos con el respaldo del presidente en el Senado.

Su sustituta: Carcedo

Menos de una hora tardó el Palacio de la Moncloa en confirmar el nombre de su sucesora al frente de la cartera de Sanidad y optó por una fija en todas las quinielas. María Luisa Carcedo, una de las ministrables de Pedro Sánchez, asturiana y afín al sanchismo durante las dos etapas de Sánchez como secretario general del PSOE, dejará su puesto como Alta Comisionada contra la pobreza infantil y se incorporará al ministerio. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y diplomada en Medicina de Empresa por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo.