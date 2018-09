La huida hacia adelante de Montón: solicita comparecer en el Congreso

Una huida hacia adelante que ha suscitado un cambio en la pregunta que se escucha en los círculos socialistas: cuándo formalizará su dimisión la ministra de Sanidad, Carmen Montón. Una pregunta que da por descontado ya la renuncia de la titular de Sanidad por su 'caso máster' en el que la protagonista parece ser "la única que no se ha dado cuenta aún" de la gravedad del caso, según fuentes socialistas consultadas por Libertad Digital.

Tan es así que Montón ha solicitado este martes su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados ante la petición mayoritaria de todos los grupos de la oposición salvo el PP para que diera explicaciones en sede parlamentaria. Así lo informó la portavoz socialista, Adriana Lastra, a la entrada de la Junta de Portavoces, donde también evitó pronunciarse sobre si debe o no dimitir: "No, mire, la ministra ha sido clara y rotunda en sus explicaciones, por lo tanto, dimitir por algo que se considera injusto... pues dígamelo usted". Una pregunta que tampoco respondió la ministra en la cadena SER donde ya no descartó ese extremo y se limitó a decir que "sería injusto".

Lastra defendió que la ministra haya dado la cara ante los medios de comunicación y defendió que "si se siguen pidiendo explicaciones, las seguirá dando. La ministra es una persona rigurosa, seria, que ha hecho en todo momento lo que se le exigió por parte de la Universidad. Claridad y transparencia".

También en el Congreso, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, evitó descartar su dimisión al ser preguntado por los periodistas: "¿podemos descartar que salga del Gobierno? Yo me limito a decirles esto... Tanto la dirección del PSOE como el propio Gobierno está manteniendo su apoyo a la ministra porque cree en las expliacaciones que está dando".

"La cuestión es si llega..."

Pero la pregunta que se hacen a esta hora múltiples dirigentes socialistas es "si llega a la comparecencia" o se ve forzada a dimitir antes de dar explicaciones en el Parlamento. En la reunión del grupo socialista celebrada este martes en la sala Ernest Lluch del Congreso no se trató expresamente en el turno de ruegos y preguntas, pero el nuevo 'caso máster' de Montón se convirtió en la comidilla del encuentro. Según las fuentes socialistas consultadas por este diario "la opinión generalizada es que la ministra debe dimitir" y va a dimitir porque "la situación es insostenible".

Públicamente sólo la portavoz parlamentaria se atrevió a poner la cara por Montón. Nadie más quiso defenderla públicamente y ni siquiera Lastra defendió su permanencia en el Gobierno. Es más, la ministra de Economía, Nadia Calviño, tuvo un significativo lapsus que, según la mayoría de los diputados socialistas, será un preludio de lo que acontecerá en las próximas horas: "Ha sido una extraordinaria ministra"... Acto seguido corrigió: "Está siendo una extraordinaria ministra". Posteriormente, su compañera de gabinete Dolores Delgado, ministra de Justicia, midió más sus palabras y, preguntada por la dimisión de Montón, se limitó a decir: "No he escuchado a la ministra".