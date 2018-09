Rivera eclipsa a Casado y enfada a Sánchez forzándole a hablar de su tesis

Había dudas sobre quién sería quien ejerciera de líder de la oposición en la primera sesión de control del curso político. Con preguntas de los tres principales líderes, Pablo Casado en su debut en estas sesiones, Albert Rivera y Pablo Iglesias, tan sólo el representante de la formación naranja decidió mencionar el asunto que centra el último bandazo del Gobierno: la caída de Carmen Montón tan sólo unas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez la mantuviera en el cargo.

Rivera aprovechó su pregunta sobre Cataluña para reorientar la cuestión hacia las "trampas" de Montón con su Trabajo Fin de Máster. "Hay preocupación en la calle porque la gente se lo curra", le llegó a decir a Sánchez, quien ciertamente molesto reconoció que "ayer -por el martes- fue un día difícil" y defendió a su "amiga", la ex ministra de Sanidad, que "optó por el camino de la ejemplaridad y la transparencia".

El clímax llegó en la dúplica, cuando el líder de Ciudadanos le preguntó directamente por las sombras que se ciernen sobre sus tesis electoral: "Si ha habido un caso Cifuentes y un caso Casado no puede haber un caso presidente del Gobierno. Presidente, para disipar las dudas por favor, publique su tesis". A lo que el presidente del Gobierno respondió asegurando que su tesis "sí está publicada en la base de datos Teseo" y acusó al líder naranja de convertir su intervención parlamentaria en un "lodazal".

Casado no se refirió a esta cuestión hasta que los periodistas le abordaron en los pasillos de la Cámara. "Es el Gobierno el que tiene que dar explicaciones", enfatizó el líder de la oposición. En línea con sus portavoces la jornada anterior, se centró en poner el foco en las diferencias entre su caso y el de Montón. "Puedo decir que sigo muy tranquilo, no he cambiado nada con respecto a lo que dije en el punto inicial, era un alumno más", dijo, trasladando que él ni ha mentido ni ha falsificado nada.

Tal y como avanzó este diario, el líder del PP se resiste a enseñar sus trabajos y no dimitirá si el Tribunal Supremo acaba imputándole amparándose en los estatutos de su formación. "El PP está en lo importante", subrayó en varias ocasiones, en relación al golpe separatista en Cataluña y la desaceleración enconómica. Lo más que dijo sobre la tesis doctoral del presidente fue recordar que el Grupo Popular ya presentó una iniciativa la pasada semana para que dichos escritos sean públicos.

Pese a que todos en el PP repitieron el mismo argumentario, las fuentes consultadas sí reconocieron que Rivera ensombreció la puesta de largo de Casado en las Cortes con su maniobra política. "Pero no podemos entrar en eso, tenemos que centrarnos en nuestro mensaje", reiteraron oficialmente. Algunos diputados auguraron "más jaleo" en los próximos días. "Por supuesto que nos hace daño, a nosotros y al PSOE".