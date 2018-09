Se ofrecen 30.000 euros por ver la tesis de Sánchez

"El Gobierno hace agua", exagera El Mundo. Tontunas, la cosa es cargarse a Casado. Dice Federico Jiménez Losantos que "si una línea borrosa o falseada de un currículo es suficiente para sacrificar a diputados y echar a ministros habrá que cerrar las Cortes hasta que la jueza Rodríguez-Medel termine el máster de Escolar en linchamiento político. Como este zahorí académico no tiene ni Periodismo terminado (tenía papá), mientras acaba la carrera y el máster en Pena de Telediario de Ferreras estaremos diez años sin Parlamento". Lo de Escolar con los estudios de los demás debería estudiarlo un psicoanalista. Lo mismo tiene relación esa obsesión con que el hijo de Arsenio, con 20 añitos y sin título ninguno, lograra entrar en El Mundo y Cinco Días mientras los demás nos desrriñonábamos –es un decir– para sacar una carrera y recorríamos las redacciones de toda España currículum en mano y tipómetro al hombro. (El tipómetro es una regla de puntos Didot y cíceros que se utilizaba para maquetar el dichoso Monstruo que se exigía en una asignatura llamada Tecnología de la Información, Nacho, te ahorro mirar en Google). En fin, privilegios - o tratos de favor- de los hijos de, no necesitan hincar los codos para les enchufen en buenos curritos. El Mundo es muy duro con Borrell por su inaudita entrevista de ayer en la BBC. "Borrell se suma a la Diada y critica al juez Llarena por la prisión de los líderes de 1-O". Al ministro solo se le ocurrió decir, a "título personal" que los golpistas no tienen que estar en prisión. Un ministro no habla a título personal, señor Borrell, habla en nombre del Gobierno. Y más a un medio extranjero. Dice Rosell en su editorial que fueron "unas lamentables manifestaciones, inaceptables por el cargo institucional que ostenta y por el día en el que las pronunció. Decepciona que también Borrell legitime las reivindicaciones de los separatistas, cuya visión autoritaria de la política les impide aceptar la separación de poderes. Por eso sus ataques se dirigieron a los jueces y al rey Felipe VI, garante de la unidad nacional". Y este es el ministro constitucionalista. Dice el editorial que "Cataluña parecía ayer haber regresado a la Europa de los años 30". ¿Ayer? Lo parece todos los días. Y cuando hablan Torra y Puigdemont con los lacitos recuerdan a las cruces gamadas.

El País oculta la metedura de pata de Borrell. "El independentismo recure a la Diada para ocultar su división", dice. ¿División? Pues no se vio ninguna división, más bien parece un desfile norcoreano. El editorial dice que lo de ayer demuestra que los golpistas presos "no están en prisión o reclamados por la justicia por haber reclamado la secesión de Cataluña, puesto que eso es lo que se hizo en las calles de Barcelona: se encuentran privados de libertad y a la espera de juicio por haber querido imponérsela por vías de hechos a la mayoría de catalanes que la rechaza". Eso sí, "existen razones más que fundadas para lamentar que la crisis catalana llegara a los tribunales" a lo que "contribuyeron tanto el Gobierno que durante seis años se abstuvo de adoptar cualquier iniciativa política que disuadiera a los independentistas de cometer este atropello, como los independentistas que, enardecidos por su propia propaganda, no dudaron en cometerlo". Al menos no ha culpado a Rajoy en exclusiva, como miserablemente hizo Sánchez. Y por cierto, una desagradecida Soledad Gallego con Soraya ninguneando su fracasada operación diálogo. Le debe estar todavía cobrando el sueldo.

ABC ignora la jartura de la mani. "Sánchez vuelve a rectificar y deja caer a Montón". Dice el editorial que la idea de "sacrificar" a Montón es "simple: se deja en pésimo lugar a Pablo Casado". Sí, muy sutiles no han sido. Sin embargo, dice Rubido, "ni las condiciones del máster de Casado son iguales que el de Montón ni, sobre todo, consta que Casado haya mentido a la opinión pública". Yo no me metería en esos jardines. Además, va a dar igual, como dice Pérez Maura. "Ya puede prepararse Pablo Casado. Aunque Montón haya mentido y él no, esta crisis se la ha llevado por delante y los socialistas harán lo que sea por llevarle a él también. Y su infinita panoplia de medios adictos, triste legado de los años de Aznar y Rajoy, tocará su marcha fúnebre como si fuera la Filarmónica de Berlín". Bueno, a mí me suena más a cutre pachanga fachosa, que diría Iglesias. José Féliz Pérez-Orive Carceller, abogado, ofrece en La Tercera "30.000 euros por ver la tesis de Sánchez". "Sánchez ha dado pie a que los españoles pidamos que nos muestre su tesis, porque tenemos, ahora que dirige la nación, un interés principal en conocerla". Nacho, Ferreras, ahí tenéis un filón.

La Razón dice que "Montón dimite por Sánchez". La pobre. En fin, así es la vida, el jefe te nombró, el jefe te echa. Mientras, el Supremo contesta a Borrell que "no prevé liberar a los presos antes del juicio". "Borrell da alas a los soberanistas al asegurar que le gustaría que los políticos estuvieran en la calle". En menudo charco se ha metido el ministro bueno. Marhuenda le echa una buena regañina. "En este momento en el que la presión al poder judicial es el objetivo principal del independentismo, es necesario que las declaraciones del Gobierno eviten también entrar en un juego que sobrepasa el poder constitucional que se lo otorga, de ahí que las declaraciones realizadas ayer por el ministro de Asuntos Exteriores son inoportunas. Hablar de que preferiría que a los dirigentes independentistas no se les aplicara la detención provisional es algo que no es de su atribución". Que sus opiniones personales se las cuente a su mujer en su casa, no se le paga para eso. A Montón le agradece su "responsabilidad, que le honra, por más que creamos que se trata de una cesión más a esta época de excesos, donde ha dejado de tenerse en cuenta la presunción de inocencia, sustituida por una suerte de justicia callejera que reclama cabezas y mancha honorabilidades sin causa justificada". Hay que tener poca vergüenza para que diga esto el periódico que hizo la mayor cacería contra Cifuentes. Pero no se queda ahí, qué va. "Cualquier representante de la vida política, social, económica y cultural de este país puede ser víctima del celo inquisitorial que se ha instalado en una opinión pública que reacciona a estímulos personales y desprecia la realidad informada. Es momento de reflexionar". Pues díselo a tu socio Ferreras, sin el altavoz de La Sexta los procesos de Escolar quedarían en nada.

La Vanguardia vio en la procesión segregacionista una "marea por los presos". Una "Diada vibrante". Marius Carol se felicita de que "no se rompió ningún cristal, ni hubo que recoger un papel del suelo". ¡Córcholis, qué bien! Nos alegramos de que Crónica Global y las sedes de Ciudadanos, PP y PSC no hayan tenido que llamar al cristalero y recoger heces por un día.