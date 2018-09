Arcadi Espada: ""Pujol trataba a los periodistas catalanes como si fueran el servicio"

Arcadi Espada (Barcelona, 1957) ha visitado la tertulia del programa Es la Mañana de Federico de esRadio para hablar de la reedición de su libro Contra Catalunya y de cómo arrancó el proceso separatista con Jordi Pujol. Sin embargo, el torpedo a la línea de flotación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte del líder de Cs, Albert Rivera, en forma de pregunta por su tesis doctoral en el Congreso de los Diputados ha ocupado gran parte de la entrevista.

El periodista ha asegurado: "La única oposición que veo en estos momentos real, que es la oposición de Cs, tiene una posibilidad enorme. No es que el pobre Casado no quiera hacer sangre, es que no se quiere hacer sangre". Cree que lo primero que debería hacer la oposición es "referirse a Pedro Sánchez como Dr. Sánchez".

Espada ha asegurado que "Sánchez da una impresión de hombre sin escrúpulos" y después de las revelaciones de la prensa sobre su tesis doctoral piensa "con toda franqueza" que "es incompatible con ser presidente del Gobierno y dedicarse a la cosa pública". El periodista y escritor ha recordado que "una tesis doctoral es un seguro de vida, te permite acceder a un sueldo y entra dentro de lleno en la estafa económica" por ese motivo opina que "debe ser políticamente sancionada".

El Barça, Pujol y la Diada

Sobre su la reedición de su libro Contra Catalunya y la celebración de la Diada independentista el periodista ha contado que ver a todas esas personas con los mismos colores "da una mala impresión" y que "funciona en lo deportivo pero cuando se mezcla con la política es letal".

Arcadi Espada ha dicho que "lo que hace falta en estas concentraciones es el espinazo social. Hay la arrogancia del adolescente y la decadencia de la vejez. Pero las personas que mueven el mundo, las que están entre treinta y sesenta años, están ausentes". Ha hablado del victimismo de los nacionalistas y en este sentido cree que los que celebran la Diada "ya no tienen una derrota de hace 300 años, sino de hace 300 días. Es más fresca. Y eso les ha revitalizado".

Del nacionalismo ha afirmado que "es el tema" de su vida y "el de muchas generaciones de españoles. Primero con Franco, luego con Tarradellas y después las décadas interminables del Pujolismo". Sobre Jordi Pujol ha señalado que "es el autor de todo esto que pasa" y que "una persona que ha acabado siendo moralmente tan repugnante sea el padre de todo esto que pasa es un acto de justicia poética".

Espada ha recordado cómo trataba Pujol a los periodistas catalanes y cómo le trataban los de Madrid. Ha dicho que a los catalanes "los trataba como si fueran el servicio y los mantenía bien, como se mantiene a la gente que humillas". De los de Madrid ha afirmado que cuando cayó Pujol le mandaron cartas rememorando cuando se refería a él como "un peligro público".

Sobre el papel del F.C. Barcelona en la deriva separatista de parte de la sociedad catalana el periodista barcelonés ha contado que desde el punto de vista deportivo es "la sociedad más fanática de Europa" y eso lo han trasladado al proceso separatista. Cree que el origen está en el Barça triunfador de la última década.

"Los analistas no quieren asumir eso porque su propio trabajo se pone en cuarentena. Realmente, el movimiento de masas lo desencadena una peculiaridad extraordinaria, y lo lamento profundamente, y es que el Barça entonces era el mejor equipo del mundo", ha afirmado el escritor.