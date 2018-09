El Congreso da luz verde a la exhumación de Franco con la abstención de PP y Cs

Con 176 votos a favor y la abstención de Ciudadanos y la mayoría de los diputados del PP (dos de ellos han votado en contra "por error": el expresidente de la cámara baja, Jesús Posada, y José Ignacio Llorens), el Congreso de los Diputados ha dado luz verde al decreto ley del Gobierno para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Tras un tenso debate en el que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en una clara referencia a PP y a Ciudadanos, ha asegurado que "cada cual ha de quedarse interrogado ante sí mismo como demócrata sobre una cuestión que es una atroz anomalía de un Estado democrático", el Congreso ha permitido al Ejecutivo curarse en salud ante eventuales acciones de la familia Franco.

Para ello, el decreto añade una disposición adicional que permite a los de Pedro Sánchez proceder a la exhumación y contempla el escenario de que los familiares del dictador no quieran hacerse cargo de los restos.

El texto del decreto, eso sí, no ha contentado a casi ningún grupo de la cámara. Desde el PP, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ha respondido a Calvo diciendo que "la forma no es un trámite, es una exigencia y una garantía de la democracia frente a la arbitrariedad". Desde Ciudadanos, José Manuel Villegas ha cargado contra Sánchez afirmando que con este decreto intenta "tapar las debilidades y vergüenzas de su Gobierno y su incapacidad para parar los pies a los separatistas, gestionar el país, aprobar el techo de gasto, hacer frente al problema de la inmigración ilegal o reformar el sistema de financiación económica. La cortina de humo del cadáver de Franco no da para tapar su incapacidad y su incompetencia", ha afirmado.

Separatistas y podemitas piden más

En el otro extremo, podemitas y separatistas que piden más al Ejecutivo. La diputada de Unidos Podemos Eva García Sempere ha destacado su "clara insatisfacción" con el decreto dado que no subsana la "equiparación entre asesinos y víctimas". "El fascismo no es pasado ya que con él se alía Rivera y coquetea Casado".

Mientras que desde ERC, su portavoz Joan Tardá ha recitado un decálogo de sus peticiones a Sánchez. Entre ellas, la de que se asuma la responsabilidad en las deportaciones de republicanos a los campos nazis, la "rehabilitación de los 'maquis'" o "el reconocimiento de las víctimas de la Transición".