El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará pública este viernes su tesis doctoral de forma íntegra en la base de datos Teseotras las informaciones publicadas en el diario ABC y OKdiario en relación al plagio de la misma. Una información adelantada por fuentes socialistas a Libertad Digital y que ha confirmado el propio presidente en un post en la red social Facebook.

El jefe del Ejecutivo comienza su entrada en la red social diciendo que "siempre me gustó la docencia" y anuncia que su tesis "que ya estaba colgada desde hace meses en Teseo, se abrirá en su totalidad a lo largo del día de mañana". Niega las acusaciones de plagio diciendo que "hice mi tesis, cumplí con todos los pasos marcados por la Ley, la defendí ante un tribunal, publiqué todas las aportaciones de la investigación en revistas académicas y en un libro generalista".

De forma retórica, el jefe del Ejecutivo se pregunta "¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el problema?". Y se responde: "el problema es que quienes gobernaban hace cien días no han asumido que hoy son oposición", PP y Ciudadanos, "conservadurismo y neoconservadurismo se han unido en una campaña de desprestigio hacia mi persona. No asumen que perdieron la moción de censura, que ya no gobiernan y que ya se está conformando el espacio alternativo de un gobierno progresista".

La reticencia del Gobierno

Según estas fuentes, el Gobierno no quería "enturbiar" el debate de la exhumación de Franco en el Congreso, pero acabó cediendo a la presión. "Todos podrán consultar esta tesis sin tener que asistir presencialemente", dijo la número dos de Sánchez, Carmen Calvo, que a su vez se indignó por "la estrategia de las derechas (PP y PSOE), la derecha azul y la derecha naranja que quieren tapar este día histórico de exhumación del dictador".

Preguntada por la petición de comparecencia de Sánchez que solicitan PP y Ciudadanos, se preguntó de forma retórica: "¿Es que el presidente del Gobierno tiene que comparecer para hablar de su tesis doctoral?".

Agobio en Podemos

Pero si hay un partido que deseaba la publicación de esta tesis, ese era Podemos. Según informa Miriam Muro, Pablo Iglesias ha conversado con Pedro Sánchez esta mañana y le ha "recomendado" que la dé a conocer.

Durante unos minutos, entre los de Pablo Iglesias había reinado el agobio porque si Sánchez no daba a conocer este trabajo los morados tendrían que haber decidido si apoyaban o no la petición de comparecencia del presidente del Gobierno solicitada por PP y Ciudadanos.

Fuentes del partido de los círculos reconocen que hubiera sido difícil explicar por qué no apoyaban esta iniciativa más aún cuando esta mañana han solicitado en el Congreso la creación de una comisión de investigación relativa a las presuntas irregularidades del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. "Sabemos que lo va a hacer", sentenciaban.