Pedro Sánchez, dispuesto a publicar su tesis íntegra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dispuesto a hacer pública su tesis doctoral de forma íntegra en la base de datos Teseo tras las informaciones publicadas en el diario ABC y OKdiario en relación al plagio de la misma. Una información que no confirman en el Palacio de la Moncloa pero sí en el partido socialista. Fuentes consultadas por Libertad Digital aseguran que es el anuncio que se producirá en las próximas horas.

Según estas fuentes, el Gobierno no quiere confirmar este extremo para "no enturbiar" el debate de la exhumación de Franco en el Congreso de los Diputados después de que la portavoz socialista, Adriana Lastra, haya pedido "no tapar este día histórico".

Un argumento en el incidió la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien confirmó en los pasillos del Congreso esta información adelantada por Libertad Digital: "todos podrán consultar esta tesis sin tener que asistir presencialemente" dijo la número dos de Sánchez que a su vez se indignó por "la estrategia de las derechas (PP y PSOE), la derecha azul y la derecha naranja que quieren tapar este día histórico de exhumación del dictador". Preguntada por la petición de comparecencia de Sánchez que solicitan PP y Ciudadanos se preguntó de forma retórica: "¿es que el presidente del Gobierno tiene que comparecer para hablar de su tesis dcotoral?".

Agobio en Podemos

Pero si hay un partido que deseaba la publicación de esta tesis, ese era Podemos. Según informa Miriam Muro, Pablo Iglesias ha conversado con Pedro Sánchez esta mañana y le ha "recomendado" que la dé a conocer.

Durante unos minutos, entre los de Pablo Iglesias había reinado el agobio porque si Sánchez no daba a conocer este trabajo los morados tendrían que haber decidido si apoyaban o no la petición de comparecencia del presidente del Gobierno solicitada por PP y Ciudadanos.

Fuentes del partido de los círculos reconocen que hubiera sido difícil explicar por qué no apoyaban esta iniciativa más aún cuando esta mañana han solicitado en el Congreso la creación de una comisión de investigación relativa a las presuntas irregularidades del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. "Sabemos que lo va a hacer", sentenciaban.