Bieito Rubido responde al Gobierno: "No vamos a ceder al matonismo del presidente"

El Gobierno amenazó al diario ABC con denunciarle por asegurar que Pedro Sánchez plagió una tesis que hasta este viernes se había negado a publicar en formato digital. El diario de Vocento se ha reafirmado en su editorial asegurando que "no solo no vamos a ceder al matonismo del presidente contra la libertad de expresión, sino que hoy seguimos aportando nuevas informaciones que cuestionan su honestidad académica, como por ejemplo el hecho de que se formó un tribunal a la carta para favorecerlo".

El director de ABC ha respondido al Gobierno desde esRadio. En el programa Es la Tarde de Dieter ha vuelto a decir que "no vamos a rectificar". Dice Bieito Rubido que desde el Ejecutivo "están continuamente descalificando a ABC pero no aportan pruebas de que no hay plagio. Solamente dicen que no y que nosotros rectifiquemos".

Rubido se muestra tranquilo ante las acciones legales anunciadas por Pedro Sánchez. "Estamos esperando la querella. Vamos ante el juez, sacamos los textos y de paso vemos si hay o no plagio. Si hay o no autoplagio y no voy a entrar en otras consideraciones que no se pueden demostrar", asegura.

Desde el periódico de Vocento defienden el trabajo realizado durante "dos meses" en los que "hemos encontrado párrafos literales de textos que eran de otros autores, eso en la comunidad internacional universitaria es rechazado de todo plano". "El autoplagio también se rechaza", recuerda. Y señala que "el autoplagio es de artículos que Sánchez publicó en revistas del Ministerio de Industria, cuando era su titular Miguel Sebastián, y como autor único. Hay también textos referentes a uno de los miembros que estaba en el propio tribunal de la tesis". "Hay dos doctores que hacía dos meses que lo eran", sentencia.

El director de ABC afirma que "todo el proceso está lleno de irregularidades porque forma parte de la estrategia que tenían algunos en el PSOE de crear un candidato, que ha llegado a ser presidente del Gobierno con 84 escaños y el apoyo de filoetarras e independentistas".

Bieito Rubido no ha dudado en retar a Pedro Sánchez: "Él quiere ir al juzgado, vamos con los abogados y prepararemos de forma más minuciosa la defensa".

Se pregunta a continuación: "¿Por qué ha estado escondida esta tesis como si fuera el Santo Grial? ¿Cuál es la explicación por la que Pedro Sánchez no compartía sus conclusiones?". "Las tesis se hacen para compartir el conocimiento con toda la sociedad", se responde el propio Rubido.

"La parte mediática de la izquierda que están en un guerracivilismo larvado seguirá descalificando a quienes hacemos periodismo y él mantendrá su posición hasta donde pueda. Partiendo de que es un Gobierno que cada tres días tiene una ocurrencia, el desgaste va a ser brutal", vaticina Bieito Rubido.

El periodista asegura en la entrevista que Pedro Sánchez "va a seguir resistiendo" porque "llegó a la Moncloa diciendo que iba a convocar elecciones y ahora dice que se queda hasta 2020". Aún así, no le augura un futuro muy bueno en clave electoral. Dice Rubido que "las encuestas le están otorgando 106-108 escaños y a partir de este momento, cada mes que pase en la Moncloa bajará entre 2 y 4 escaños", sentencia.