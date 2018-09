"Divorcio político" entre Teresa Rodríguez y 'Kichi' a causa de un tuit de apoyo a Willy Toledo

La pareja Teresa Rodríguez, líder de Podemos e IU en Andalucía desde la plataforma electoral Adelante Andalucía, y José María González Kichi, alcalde de Cádiz, ha tenido un incidente político interno debido a una de las muchas salidas de tono de la lideresa anticapitalista. Kichi ha tenido que desautorizar en la práctica un tuit de su pareja en la que se cagaba en Dios, literalmente, en defensa del actor Willy Toledo.

El pasado 12 de septiembre, Teresa Rodríguez, publicó este tuit:

Han detenido a Willy Toledo por "cagarse en dios" y yo ¡me "cago en dios"! porque han detenido a Willy Toledo. La libertad de expresión es sagrada. — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 12 de septiembre de 2018

Conocida es la trayectoria del actor español hacia posiciones cada vez más izquierdistas y desafiantes. En este caso, el procastrista Toledo fue denunciado por la Fiscalía y por la Asociación Española de Abogados Cristianos por haber insertado en su perfil de Facebook lo siguiente:

"Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la 'santidad y virginidad de la Virgen María".

Esta afirmación tuvo consecuencias porque el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid lo citó a declarar por estas afirmaciones, pero el actor no se presentó y se jacto de su desobediencia judicial. Por esta causa, el juez ordenó su detención por no acudir a declarar al Juzgado.

Pues en ese momento, la lideresa podemita andaluza, Teresa Rodríguez, publicó su propio tuit reproduciendo las expresiones de Willy Toledo y, como es costumbre, fue retuiteado sistemáticamente en las redes sociales.

Pero ayer, su pareja y alcalde de Cádiz, José María González Kichi borró el mensaje que él mismo había hecho suyo a causa de las numerosas críticas que recibió al contrario que Teresa Rodríguez que lo mantenía hasta ahora intacto y puede verse en su dirección de Twitter.

Cuenta ABC que la postura de Kichi de borrar el mensaje de su compañera se debe, entre otros mensajes críticos, al de párroco de San Lorenzo y arcipreste de Cádiz interior, Jesús José García Cornejo. El sacerdote le pidió al alcalde "respeto hacia esa inmensa mayoría de gaditanos creyentes".

Y añadía: "Sea de una u otra forma, no es de recibo publicar en una red social las palabras que tanto Teresa, como tú habéis escrito. Si así entendéis la libertad de expresión, difícilmente se puede construir nada. Espero sepáis rectificar esta ofensa gratuita a tantos gaditanos y a la comunidad eclesial de esta ciudad".

Francis Lucero, Hermano Mayor de la Archicofradía de La Palma, aconsejó también al alcalde una rectificación por razones de respeto a los católicos gaditano y describió a Teresa Rodríguez como alguien que confunde la libertad de expresión con la falta de respeto.

José Manuel Verdulla, hermano mayor de la Cofradía del Nazareno de Santa María, fue más contundente y dijo: "Si este Jueves Santo vuelve a aparecer por Santa María, acompañando al alcalde, a ver qué cara le ponemos. No sé qué entiende por sagrado, esa palabra le debería sobrar. A Willy Toledo no lo juzgan por eso, sino por no aparecer en el juzgado".