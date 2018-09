Albert Rivera es licenciado y máster en Derecho por ESADE (cinco años de estudios), aunque este último título no figuraba en la página web del Parlament de Cataluña, que abandonó en 2015, y se ha incorporado a la del Congreso de los Diputados. En la web oficial de Ciudadanos, por otra parte, aparece como "doctorando en Derecho", dado que en 2006, cuando por sorpresa y siendo un desconocido fue elegido presidente de la formación en el Congreso fundacional del partido, cursaba las clases de doctorando que impartía el catedrático en Derecho Constitucional, Francesc de Carreras, uno de los principales fundadores de la formación.

Posiblemente, de no haber coincidido con De Carreras en aquel curso, nunca hubiera entrado en lo que entonces era una formación que aspiraba a constituirse como partido ante el "déficit de representatividad de los no nacionalistas en Cataluña" como rezaba su primer manifiesto. Por aquel entonces, trabajaba en el servicio jurídico de La Caixa, puesto al que accedió por una oposición interna, aunque eso tampoco figure en alguno de sus currículum.

Todos los datos anteriores han servido para que desde el jueves por la tarde, en plena efervescencia del caso de la tesis de Pedro Sánchez, varios personas en Twitter sembraran dudas sobre la veracidad del CV de Rivera, basándose además en que en una página del Círculo de Economía aparecía erróneamente como doctor.

Pero lo que en principio era una de las intoxicaciones que cada día se vierten en las redes sociales, fue tomando cuerpo cuando El Periódico de Catalunya y la revista Jot Down airearon que supuestamente Rivera habría falseado su trayectoria, algo que este viernes hacía, nada menos que en su portada de papel, La Vanguardia, y luego otros medios como El País y Cataluña Radio, estos dos últimos preguntando incluso a la Universidad Autónoma de Barcelona, que aclaraba que, actualmente, y como es obvio, Rivera no está matriculado allí en curso alguno.

En el Consejo de Ministros

La marea llegaba este viernes a la rueda de prensa, donde un periodista de El Español preguntaba a la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, por las "dudas suscitadas no sólo por la trayectoria del presidente, sino también sobre la de Pablo Casado y Albert Rivera" a lo que la también ministra de Educación contestaba: "Todavía no sabemos qué va a hacer el señor Rivera con su currículum, no sabemos qué vamos a oír, ni sabemos del señor Casado lo que ustedes preguntan. Qué estén a la altura".

El miércoles, cuando Rivera cambió su pregunta parlamentaria para interrogar a Sánchez sobre su tesis, abriendo en canal la crisis vivida por el Gobierno esta semana, el presidente del Gobierno mostró su enfado, acusando al líder naranja de haber convertido su intervención en un lodazal y, según denunció el diputado Toni Cantó, llegando a amenazar de viva voz a la bancada naranja.

En infinidad de ocasiones, Rivera ha señalado la tarea pendiente que tiene de realizar su tesis, asegurando incluso que lo hará el día que se retire de la política.

Preguntado este viernes en una rueda de prensa en el Congreso, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, enfatizaba que el CV de Rivera es accesible para "cualquiera" en internet. Además, el número dos naranja aseguraba que Rivera cursó el doctorando cuando empezó a dedicarse a la política "no como otros, que sólo se han dedicado a la política, y tienen que adornar su currículum porque no han hecho nada más en la vida que ser de las juventudes de un partido".

Villegas descartaba emprender acciones judiciales contra los medios que acusan a Rivera de falsedad: "Las informaciones que hay no tienen ni siquiera la entidad suficiente para que perdamos el tiempo en ello".