Los medios amenazados por Pedro Sánchez se ratifican

El presidente del Gobierno hizo gala este viernes de su matonismo' mandando un burofax al diario El Mundo, a ABC y a okdiario exigiendo que se retractaran de sus informaciones sobre su polémica tesis.

Pasando por alto la libertad de información, Pedro Sánchez amenazó a dichos medios con emprender las acciones legales que considere si no rectificaban las noticias publicadas que ponen en entredicho la tesis doctoral del líder de los socialistas.

En un duro editorial, El Mundo "se ratifica en lo publicado" y dice que "no puede seguir negándose a despejar todas las dudas que suscitan la elaboración y el contenido de su tesis doctoral". Le critica que "esté activo en las redes sociales" y se niegue a someterse al control parlamentario para despejar las dudas sobre la elaboración de su tesis.

Desvela la inseguridad del presidente del Gobierno ejemplarizada en "el enfrentamiento con la prensa, a la que pretende amedrentar con amenazas de querellas" si continúan publicando informaciones sobre su tesis.

Pero el diario de Unidad Editorial ahonda en las "dudas razonables sobre la concepción y la elaboración de la tesis doctoral". Recuerdan que no es normal que elaborara el trabajo en dos años cuando lo normal es tardar entre tres y seis años, sobre todo si compatibilizas varias actividades como profesor de la propia Universidad Camilo José Cela y la de diputado nacional por el PSOE. "Por razones obvias, no he tenido tiempo de investigar", dijo el mismísimo Sánchez.

El Mundo señala que también es el contenido de la tesis lo que está en cuestión, además de la composición del tribunal que le evaluó y le dio la nota de cum laude. Critica que la tesis "carece de interés académico, tanto por su superficialidad y falta de calidad como por sus conclusiones poco innovadoras". Pero lo más grave, dice el editorial "sería que se sustanciaran las acusaciones de plagio, algo extremadamente grave que situaría al presidente en una situación insostenible".

"Nos ratificamos"

El diario ABC, como ya dijo su director en una entrevista en Es la Tarde de Dieter, también se ratifica en todo lo publicado y califica el burofax como algo "insólito en la democracia y pone de manifiesto una actitud intolerante con la libertad de información". Reitera que "la tesis de Sánchez incurrió en plagios -reconocidos en un 13% por La Moncloa- y que adolece de autoplagio, admitido por el propio presidente: "hablar de plagio en este caso resulta simplemente absurdo cuando el autor soy yo mismo".

También el periódico de Vocento duda del "inverosímil breve plazo" que empleó para elaborar la tesis doctoral. "Recopilar material, leerlo, ordenarlo y procesarlo, volcarlo en borradores, editar el texto final, someterlo al procedimiento administrativo de la Universidad", le parece imposible en un año, sobre todo "cuando en septiembre de 2011 pedía ayuda por Twitter y la defendió en noviembre de 2012".

Recuerda ABC que "todo cargo político queda sometido al escrutinio de la opinión pública y de los medios de comunicación, porque, como dijo el propio Pedro Sánchez con admiración, "hay países en los que se dimite por plagiar"". Por último, señala que "la polémica sobre la tesis doctoral de Sánchez no es un problema de porcentajes de plagio, sino de ética pública, más aún para un dirigente que accedió al poder con las urnas en contra y diciendo que abanderaba la regeneración y la transparencia en la vida política".

Okdiario, el otro medio cuestionado por el presidente del Gobierno, también "defiende la información publicada y no cederá a las pretensiones del presidente del gobierno socialista: "No rectificaremos ni una coma, porque las noticias que hemos publicado son ciertas y demuestran que Pedro Sánchez empleó ‘negros’ en su tesis y plagió textos ajenos"".