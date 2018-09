Separatistas impidieron este domingo que la manifestación convocada por la plataforma Hablamos Español entrara en la plaza de San Jaime, con el beneplácito de los mossos. La presidenta del colectivo, Gloria Lago, ha hablado de los momentos de tensión que se vivieron en la zona y del hecho de que se les impidiera pasar al lugar donde iba a terminar la protesta y se iban a leer los manifiestos.

Según explicó Lago, los separatistas llegaron "en masa" y se instalaron en la plaza, a lo que los agentes respondieron impidiendo el paso a los manifestantes. "Nos encontramos con un muro de antidisturbios que no nos dejaba pasar", dijo.

Algunos de esos separatistas se pasaron "media hora insultándonos y pitorreándose". "Nosotros teníamos a 23 mossos delante, no me dejaban ni moverme. Yo era el elemento más peligroso de Barcelona", ha ironizado Lago, que ha dicho que tuvo "la sensación de estar en un lugar de España donde no hay ley".

Según ha señalado, muchas de las personas que les acompañaban mostraron su sorpresa por ver "tanto empeño" en impedir la protesta. En su opinión, se debe a que tocaban el tema de la lengua, que en su opinión "es la raíz de todo" y donde de verdad les duele". También ha revelado que "algunos mossos lo pasaron mal" y así se lo reconocieron.

Desde la Asociación Mossos por la Constitución, Ángel Gómez ha expresado su "vergüenza" e "impotencia" por lo ocurrido y por la "vulneración del derecho de manifestación que se vivió el domingo".

Por su parte, Lago ha anunciado que harán "todo lo posible para que los culpables paguen" y que acudirán a los tribunales.