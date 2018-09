Iglesias pide "coherencia" con la venta de armas mientras disculpa a ‘Kichi’ y sus corbetas

Pablo Iglesias exige a Pedro Sánchez paralizar la venta de armas en Arabia Saudí. El líder de Podemos ha pedido "coherencia" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que "el Ministerio de Defensa dijera una cosa primero e hiciera otra".

Una "coherencia", eso sí, que el podemita pide a los miembros de otros partidos pero no a su propios dirigentes.Preguntado el líder morado por el viraje de su alcalde de Cádiz, José María González Kichi, que pasó de atacar la venta de armas a Arabia Saudí a defender el comercio de corbetas fabricadas en su ciudad, Iglesias ha asegurado que "un alcalde, a veces, tiene que decir cosas que antes no decía pero es que la venta de armas a Arabia Saudí no depende de ningún alcalde, depende del Gobierno".

A juicio del secretario general de Podemos, la situación "es diferente porque un alcalde no tiene maniobra de decisión pero un presidente tiene que tratar de ser coherente con lo que había dicho antes".

"Respetar lo dicho en campaña"

Sobre el PSOE, que no sobre Kichi, Iglesias ha explicado que "si en campaña electoral dices que España no debe vender armas a una dictadura como Arabia Saudí , después, debes respetar lo que has dicho en la campaña". "Creo que es muy grave que un Gobierno diga que las bombeas de precisión no matan civiles", ha añadido.

Por ello, desde Podemos van a exigir al Ejecutivo paralizar esta venta: "Es una exigencia nuestra, como le vamos a exigir que considere el reconocimiento del Estado palestino. Por desgracia nosotros no gobernamos".

"Ahora bien", se ha preguntado, "¿el Gobierno puede gobernar sólo? No", se ha respondió, y ha lanzado esta advertencia: "Si no hay presupuestos, el Gobierno no puede gobernar.Vamos a intentar negociar aspectos que tengan que ver con la política económica y con la política internacional también".