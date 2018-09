Iglesias presume de aconsejar a Sánchez sobre su tesis: "Cállales la boca y publícala"

"Cállales la boca y publica la tesis, no tienes nada que ocultar". Estas fueron las palabras que, según el propio Pablo Iglesias, le dijo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que se conocieran las noticias sobre irregularidades en su tesis.

En una entrevista en TVE, el líder de Podemos ha cargado contra los medios de comunicación que publicaron las informaciones sobre el plagio del trabajo del jefe del Ejecutivo: "Estoy muy preocupado porque se han publicado informaciones que son abiertamente falsas. Ha habido periódicos y diarios digitales que han dicho que Sánchez hizo plagio, y eso es mentira".

Tras ello, ha desvelado el contenido de la conversación que mantuvieron ambos líderes de la izquierda: "Yo le dije al presidente desde un principio: ‘Cállales la boca y publica la tesis, no tienes nada que ocultar’", ha explicado.

Contra Casado y Rivera

Para el secretario general de Podemos "que la tesis de Pedro Sánchez sea mejor o peor eso es otro asunto. Lo que es realmente grave en este país es que el candidato del PP, Pablo Casado, tenga un máster que está salpicado por irregularidades".

Pero Iglesias no solo ha atacado a Casado, al que le ha pedido que publique su trabajos. También ha tenido palabras para el líder de Ciudadanos, Albert Rivera: "Es muy grave que se mienta. En el caso de Rivera hemos visto algo que llama a la ironía. Dice que es doctorando y luego no está matriculado, dice que tiene un máster en EEUU y luego no está tan claro... Una cierta modestia en lo que se refiere a las titulaciones académicas es preceptiva porque nos están viendo miles de estudiantes que se tienen que esforzar mucho".