El abogado y Secretario General de Vox, Javier Ortega Smith, ha estado en Es la Mañana de Federico para invitar a todo el mundo a asistir al gran acto que su partido prepara en Vistalegre donde lanzarán "un gritó unánime de la España viva, para decir basta ya de esta tomadura de pelo y de esta traición a España". De hecho ha invitado a entrar en www.españaviva.es para localizar el autobús que sale desde cada provincia. Según Ortega, "donde los podemitas fracasaron en su Vistalegre 2 vamos a llenar con más de 10.000 banderas de España".

Encuestas favorables para VOX

La última encuesta publicada sitúa a VOX por encima del 3% y, por tanto, le otorga representación en el Congreso de los Diputados. Ortega ha dicho que todo ello sería pese "a una ley electoral injusta porque la misma encuesta otorga al partido golpista PDeCat 6 diputados con un 1,3% mientras VOX se quedaría en entre 2 y 4 diputados con un 3%".

No obstante, Javier Ortega se ha mostrado optimista y ha asegurado que "con toda la humildad del mundo estoy convencido de que VOX va a tener grupo parlamentario". Ha puesto como prueba el crecimiento de afiliados de VOX, "este domingo hemos sobrepasado la barrera de los 10.000 afiliados". La clave del crecimiento lo ha situado Ortega en que "somos millones de españoles los que no aceptamos este sistema de CCAA que nos enfrenta y divide y no aceptamos la traición y la cobardía de los que han puesto a España al borde del precipicio poniéndole a los golpistas todos los medios para ello".

Ha reconocido que "la mayoría de los nuevos votantes proceden del PP" y se deciden por VOX porque "sin estar en las instituciones hemos parado el golpe de Estado y sentado en el banquillo a los golpistas".

Eliminación de las CCAA

De hecho, VOX es el único partido que defiende abiertamente la supresión de las CCAA, "tras un paso previo de la devolución de las competencias de Educación, Justicia e Interior". Ortega se ha defendido de los que les achacan ser centralistas. "Defendemos que España necesita un único parlamento, un único gobierno y un único poder judicial" pero al mismo tiempo apuestan por "distribuir el poder acercándose al ciudadano fomentando la administración local".

Aunque algunos partidos se han pronunciado sobre la posibilidad de prohibir los partidos que luchan por destruir España, VOX es el partido que más claro se ha pronunciado al respecto. "Es absurdo que en la sede de la soberanía nacional se sienten partidos separatistas o proetarras" y por ello "pedimos una reforma del Código Penal y de la Ley de Partidos para que cualquier partido que lleve en su ADN la destrucción de España no se pueda presentar a las elecciones".

A los que dicen que esto no sería democrático ha puesto como ejemplo las leyes de Portugal y Alemania que precisamente evitan la existencia de este tipo de partidos separatistas. Asimismo ha pedido "cerrar TV3 y todas las TV y radios puestas al servicio del golpismo".

En resumen, ha pedido la supresión de las CCAA porque asegura que son las 3-D: Despilfarro, División y Disolución de España. Además ha acusado a algunas administraciones autonómicas de entregar "Valencia y Baleares al pancatalanismo" con "la ayuda del PP".