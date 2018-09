Se había prometido un anuncio "importante" que hizo pensar incluso en un posible adelanto electoral pero era el único anuncio que descartaba Moncloa. En el acto de conmemoración de sus 100 días de Gobierno en la Casa de América de Madrid y bajo el lema "Avancemos", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Consejo de Ministros propondrá al Congreso una reforma exprés de la Constitución española para suprimir los aforamientos.

Con gran pompa y ceremonia, el presidente Sánchez solemnizó: "Quiero anunciarles que el Gobierno va a proponer a la cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos. Si todos actuamos con altura de miras esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan sólo 60 días".

Sólo para diputados, senadores y Gobierno

El Gobierno pretende poder aprobar este informe el próximo viernes en el Consejo de Ministros, que necesitaría de un informe del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Fuentes de Moncloa explican además que la reforma no afectaría a todos los aforados, ni siquiera a todos los cargos públicos ya que se circunscribe a diputados, senadores y miembros del Gobierno. Ni a la carrera judicial, ni a la Casa Real ni a los concejales o parlamentarios autonómicos que "se rigen por su propio estatuto de autonomía".

Es más tampoco afectaría a toda la actividad de diputados, senadores y miembros del Gobierno sino sólo a "las actividades que estén fuera del ámbito de sus funciones". Traducido: Sólo afecta al ámbito privado y los delitos por corrupción política se quedan fuera de la reforma.

Retar a Casado

Las citadas fuentes gubernamentales ponen el acento en que la reforma pretende retratar al líder del PP, Pablo Casado, y ponerle en el foco por su posible imputación por el Tribunal Supremo. Pese a que esta reforma no le afectaría porque las leyes no tienen carácter retroactivo, el Gobierno asegura que "depende de si hay una disposición adicional transitoria que diga si afecta o no a los procesos en curso", con lo que "sí podría afectar a Casado".

También añaden que tendrá que retratarse también el líder de Ciudadanos, Albert Rivera porque se trata de una medida que incluyeron en su programa electoral y que, por lo tanto, se verían forzados a votar a favor en el Congreso.