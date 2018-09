Aznar pasa al ataque contra la izquierda y los separatistas en la comisión sobre las cuentas del PP

Escoltado por Pablo Casado, y por numerosos diputados del PP, incluido el número dos del partido Teodoro García Egea, José María Aznar aparecía sobre las nueve y media de la mañana en la Sala Cánovas del Congreso de los Diputados. Era la primera vez en catorce años que el ex presidente del Gobierno comparecía en la cámara baja, lo que ya hizo fuera de La Moncloa, en 2004, en la comisión de investigación sobre el 11-M.

En esta ocasión era otra comisión, la que indaga la supuesta financiación irregular del PP, que Aznar lideró entre 1990 y 2004. "No tengo que pedir perdón por nada, y no voy a pedir perdón porque usted me lo diga precisamente" eran una de sus primeras palabras, en respuesta al portavoz del PSOE, Rafael Simancas, con el que tenía un duro rifirrafe sobre el caso Filesa, por el que los socialistas se financiaron ilegalmente en tiempos de Felipe González.

"Mi partido no ha sido condenado por financiación irregular, el suyo sí" le espetaba Aznar a Simancas, quien negaba la mayor y aseguraba que es el PP, en referencia a la primera sentencia sobre la trama Gürtel, el que tiene una condena de ese tipo. Aznar sacaba a colación el caso de los ERE en Andalucía y Simancas, sangrando por la herida, le llegaba a preguntar incluso si tuvo algo que ver con un soborno a los dos diputados del PSOE en la Asamblea de Madrid que en 2003 frustraron con su ausencia la investidura de Simancas como presidente de esa comunidad.

Aznar negaba rotundamente en varias ocasiones la existencia de una caja B en el PP, e igualmente la veracidad de los llamados ‘papeles de Bárcenas’. "Ha podido haber personas que han cometido actos ilegales, pero eso no significa que el PP sea una organización delictiva" precisaba. También negaba en todo momento haber recibido sobresueldos, y precisaba que cobró siempre como diputado y como líder del partido, y entre 1996 y 2004 exclusivamente como presidente, precisando que incluso se dedujo el hecho de residir en La Moncloa como "pago en especie".

Durante las preguntas de Simancas, Aznar mostraba su "profunda preocupación" por la salud del ex ministro Eduardo Zaplana, enfermo de leucemia, que se encuentra en prisión preventiva.

Tenso duelo con Rufián

La sesión subía de tono, hasta momentos de gran tensión, durante el interrogatorio del portavoz del ERC, Gabriel Rufián, en los que el presidente de la comisión, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, tenía que intervenir en varias ocasiones, ante las protestas de los diputados del PP, que acusaban a Rufián de no bajar su micrófono para interrumpir al ex jefe del Ejecutivo.

El rifirrafe dejaba momentos hilarantes, como cuando Rufián le preguntaba si de la boda de su hija Ana sólo quedaban sin imputar "los camareros", cuando Aznar ironizaba asegurando que "lo normal es que a una boda vayan los contrayentes" pero también otros de mayor crispación. Rufián, con una camiseta del cámara José Couso, asesinado en la guerra de Irak, le sacaba a colación aquel conflicto en varias ocasiones, mientras Aznar ironizaba (lo hacía repetidamente) sobre la venta de bombas a Arabia Saudí, "ustedes hablan de proyectiles de alta precisión" y aseguraba que ningún soldado español participó en aquella contienda, ya que los más de dos mil efectivos desplazados participaron en "una operación de asistencia bajo amparo de la ONU". El ex presidente del PP le reprochaba en todo momento ser el representante de un partido de "golpistas" en referencia a los sucedido hace un año en Cataluña, aunque también se remontaba a la participación de ERC en el "Golpe de Estado" contra la II República, en 1934.

Rufián, blandiendo una foto del primer Gobierno del PP en 1996, acusaba a Aznar de ser el padrino de ese "cártel". Además, le interrogaba repetidamente sobre su yerno, a lo que Aznar contestaba: "El señor Alejandro Agag es un empresario de mucho éxito, no sólo en el país donde vive, que es el Reino Unido, sino en todo el mundo, y yo me siento muy orgulloso".

El diputado separatista terminaba su intervención equiparándole con El Padrino, el mafioso de la célebre película, y mostrando su deseo de ver a Aznar alguna vez ante una corte penal internacional. El ex presidente del Gobierno le recomendaba que no siguiera por el camino de su intervención "porque así no llegará muy lejos".