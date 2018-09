El separatismo callejero se reactiva para conmemorar el referéndum ilegal

El llamamiento del presidente de la Generalidad, Quim Torra, para calentar el otoño comienza a cobrar forma. Aumenta el despliegue de la autodenominada "Acampada por la Libertad", la concentración permanente en la plaza de San Jaime de un grupo de independentistas que cada día ocupa más espacio. Lo que empezó con unas pocas tiendas de campaña va ya por la treintena y amenaza con enquistarse ante el silencio de la alcaldesa Colau y el visto bueno de Torra, que ha prometido a estos individuos que no serán molestados salvo razones de seguridad de fuerza mayor.

El boicot a la manifestación de "Hablamos español" realizado por estos sujetos y cientos de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) fue un éxito y sirvió no sólo para impedir el derecho de manifestación sino para dar visibilidad a la acampada como punto de encuentro de los separatistas más dispuestos a tomar las calles y provocar un Maidan.

La próxima gran cita separatista es el próximo jueves, 20 de septiembre, fecha en que miles de separatistas convocados por Jordi Sànchez, entonces presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, presidente de Òmium, intentaron impedir el registro, hace un año, de la consejería por parte de una comitiva judicial que estuvo retenida en el edificio durante más de veinte horas.

Los disturbios de aquel día precipitaron el ingreso en prisión de los citados dirigentes separatistas, así como la imputación por rebelión del exjefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y de la intendente del distrito del Ensanche, Teresa Laplana, que se negó a prestar ayuda a los guardias civiles y la letrada judicial atrapados en el edificio. La convocatoria de la ANC para este jueves es en la misma confluencia entre Rambla de Cataluña y Gran Vía donde está la consejería.



Placas en los colegios

La organización separatista prepara también los actos para el 1-O. Quieren colocar placas de recuerdo en los colegios donde se produjeron los altercados entre separatistas, mossos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como llevar a cabo actividades infantiles que recuerden los encierros en los colegios que se llevaron a cabo el día antes del referéndum ilegal. Además, han previsto una gran concentración el próximo 1 de octubre frente a las puertas del Parlament, que permanece cerrado por las desavenencias entre los grupos independentistas por la suspensión de los diputados encausados por el golpe de Estado.



División territorial en la ANC

No cuajó la propuesta de una "huelga de país", pero la ANC no renuncia a cumplir el mandato de Torra de "encender" las calles y reiniciar el camino hacia la república. Sin embargo, tiene que hacer frente a las críticas internas por "centralizar" todos los actos en Barcelona. Una circular de la dirección de la ANC pide a todas las agrupaciones territoriales del grupo que vacían de actos la tarde el próximo lunes 1 de octubre para acudir a la concentración en la capital catalana. Algunas agrupaciones han respondido que no pueden movilizar a su personal en día laborable y que celebrarán acto en sus propias localidades, donde, aseguran, también se llevó a cabo el 1-O.