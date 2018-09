Robles reaparece tras ser desautorizada por Sánchez: "Me siento respaldada, somos un equipo"

Fue una de las dos únicas ministras, junto a la Transición Energética, Teresa Ribera, que no estuvo presente en el acto de conmemoración de los 100 días del Gobierno el pasado lunes en la Casa de América de Madrid. Arropado por sus quince ministros restantes, el presidente, Pedro Sánchez, hizo su "anuncio importante" -la reforma constitucional express para acabar con los aforamientos-, tan sólo unas horas después de haber concedido la entrevista a La Sexta en la que desautorizó a su ministra de Defensa.

Preguntado por la orden de Margarita Robles de paralizar la venta de bombas a Arabia Saudí, el presidente aseguró que "la ministra no vio las implicaciones" que esto tendría para la carga de trabajo de los astilleros de Navantia en Cádiz, ante lo cual "el presidente del Gobierno, en este caso yo, tuve que intervenir".

Una desautorización en toda regla que ha sido negada este martes por la ministra protagonista que reaparecía en el pleno del Congreso. "Me siento absolutamente respaldada por el presidente Pedro Sánchez, somos un equipo". Robles explicó que "sigo creyendo profundamente en este proyecto al que me incorpore hace dos años y medio. Me siento animada, contenta y, aunque algunos no les guste, vamos a seguir trabajando".

Calificó de "caso cerrado" el caso de la paralización de la venta de armas a Arabia Saudí y que "tenemos muchos casos abiertos en los que hay que trabajar". Y dijo "entender a la gente que quiere criticar al Gobierno" pero que este es un equipo que "tiene principios y que va a trabajar por la igualdad y por la paz".

Desde su entorno las fuentes consultadas por este periódico manifiestan su "sorpresa" porque se haya dicho que la ministra "estaba escondida" porque "siempre da la cara". Algo que atribuyen al malestar que "genera en algunos" la buena relación que Margarita Robles tiene con el presidente del Gobierno desde hace más de dos años, antes de que fuera derrocado como secretario general por el Comité Federal en su llamada "primera vida".