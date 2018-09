Los inspectores, indignados con Celaá mientras el PP dice que sí actuaron ante el informe sobre adoctrinamiento

Este miércoles, ha continuado en el Congreso la polémica sobre el informe sobre adoctrinamiento en las aulas catalanas elaborado por el Ministerio de Educación y cuyo contenido había permanecido oculto. A preguntas de Ciudadanos, la ministra de Educación, Isabel Celaá ha insistido en criticar por "falta de rigor" el informe y en justificar que siga sin hacerlo público y ha llegado a acusar de "mala fe" a los funcionarios que lo elaboraron: "¿Es descuido, falta de rigor o simplemente mala fe?" que sobre un mismo libro el documento de la Alta Inspección diga que se habla de la Constitución y luego más abajo se alegue lo contrario, ha planteado a preguntas de Juan Carlos Girauta.

En Es la Tarde de Dieter, de esRadio, Manuel Blanco, uno de los autores del informe y ex director de la Alta Inspección en Baleares ha lamentado que con estas declaraciones se esté "poniendo en tela de juicio la independencia de un funcionario" y el "honor de una persona" y ha señalado que el texto "no iba contra nadie" ni tenía "finalidad persecutoria". "Estas palabras están totalmente fuera de lugar", ha dicho antes de afirmar que está "dolido" y de insistir en que "no puede dejar a los pies de los caballos" a los que han estado trabajando por garantizar la educación en nuestro país. Por su parte, el presidente de la Unión Sindical de Inspectores ha recordado que el informe se elaboró "para dar respuesta a las quejas de unos ciudadanos": "Si una persona halla deficiencias lo que hace es subsanarlas, no tiene sentido meterlo en un cajón".

Desde el PP, la secretaria ejecutiva de Educación del partido, Sandra Moneo, ha lamentado que la ministra hay cuestionado la "profesionalidad de quienes conocen el sistema educativo" y se ha reafirmado en lo avanzado por el presidente de su partido, Pablo Casado, sobre la posibilidad de recuperar competencias educativas "si no somos capaces de garantizar el derecho a la educación" en condiciones "de igualdad" y ante casos de adoctrinamiento".

Sobre el hecho de que el informe fuera conocido por Íñigo Méndez de Vigo, Moneo ha señalado que el Gobierno "no se quedó de manos cruzadas" con el informe sino que "se puso en contacto con la Real Academia de la Historia" para "buscar un punto común". En el momento en el que se encargó el informe, el secretario de Estado de Educación afirmó que el Ministerio había recurrido a la Real Academia de Historia para que verificara las posibles manipulaciones en los manuales de Historia o Ciencias Sociales.

"Las decisiones se pueden tomar en diferentes ámbitos", ha defendido Moneo, que ha señalado que "ahora nos corresponde valorar el escenario encima de la mesa" y "tendremos que replantearnos las competencias de la inspección y las que tiene el Estado".