Segundo 'abandono' en un día: Iglesias no apoyará a Sánchez si deja fuera al Rey de la supresión de aforamientos

Podemos no apoyará la reforma de la Constitución que anunció Pedro Sánchez para acabar con los aforamientos si no incluye también la supresión de la inviolabilidad de los miembros de la Casa Real. Lo ha explicado el propio Pablo Iglesias en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha avisado al PSOE de que su grupo no dará el sí a ninguna medida que "deje fuera de control democrático a la Monarquía".

"Es impresentable decir que se tiene que acabar los aforamientos y excluir de esos aforamientos al jefe del Estado", aseguraba el líder de Podemos que hacía una precisión: "Ojo, para actos no refrendados por ministros".

"Esperamos que el Gobierno lo reconsidere, si no lo hace, no podrá contar con nuestro apoyo", ha repetido el líder de Podemos que ha añadido que valorarán cuál será "la fórmula de votación concreta pero desde luego no vamos a apoyar una medida que deje fuera del control democrático a la Monarquía".

Desde el partido morado además han solicitado a la Mesa del Congreso que reconsidere su decisión de rechazar una comisión de investigación parlamentaria sobre las presuntas irregularidades desveladas por Corinna zu Sayn-Wittgenstein sobre el Rey emérito Juan Carlos I. "Esperamos que el PSOE sea coherente, sospecho que buena parte de sus electores consideran que no parece sensato que se una al PP y a Cs para proteger a la Monarquía cuando hay sospechas más que fundadas de corrupción", ha dicho.

Dos abandonos en un día

Pero lo más llamativo de este anuncio es que se convertía en el segundo abandono de Iglesias a su socio Sánchez en un día. Este jueves por la mañana, Pablo Iglesias ya se había desligado del presidente del Gobierno en una ocasión: al conocerse que había copiado en su libro párrafos enteros de una conferencia del diplomático español Manuel Cacho.

"Creo que es bastante cutre y que no responde a los estándares de calidad académica que haya párrafos incluidos sin citar adecuadamente, y creo que el presidente tendrá que dar explicaciones", ha asegurado el líder de Podemos a su entrada al Pleno de este jueves.

Fue este miércoles por la noche, cuando los dirigentes de Podemos vieron la portada de El País, el momento en el que se percataron de que apostar por la defensa de Sánchez era ya insostenible. Así, la copia en el libro y los aforamientos han hecho que se resquebraje el apoyo público que los morados le daban a Sánchez.