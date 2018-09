El Gobierno blinda a Dolores Delgado y consigue esquivar sus escándalos

No hubo preguntas sobre la tesis pero sí sobre la erosión del Gobierno a raíz de este asunto que afecta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o de otros muchos que han acontecido como el caso Montón o están aconteciendo como la aparición de la ministra de Justciia, Dolores Delgado, en el sumario de la operación Tándem. Pero ésta vez Isabel Celaá no contestó. La elocuente portavoz que el pasado viernes calificó de "no deseable" la polémica sobre la tesis y el libro de Pedro Sánchez y exigió a Ciudadanos y el PP que "pidieran perdón" por airear estas informaciones, esta semana optó por el silencio.

Ninguna referencia inicial (como sí hizo la semana pasada) y tampoco ninguna pregunta de los periodistas un día después de que el presidente Sánchez desde Austria calificara de "error subsanable" haber copiado párrafos de la conferencia de un diplomático en su libro junto al economista Carlos Ocaña.

En su intervención inicial se limitó a solemnizar que "o nos van a desviar de nuestro camino" que es que "estamos llevando a nuestro país a un futuro más social para los españoles. Los debates y las polémicas ficticias que no van a conseguir desviar la acción de Gobierno". En el turno de preguntas, Celaá no respondió a la pregunta sobre la erosión que está sufriendo el Gobierno a apenas 100 días de su llegada a Moncloa como tampoco contestó a las cuestiones de fondo sobre otros asuntos como la difícil sitiuación de la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Evitando el fondo de la cuestión, su aparición en un sumario judicial y su reunión "no profesional" mantenida con el comisario Villarejo, Celaá se limitó a esbozar un tibio respaldo: "Tenemos confianza en la ministra de justicia y nos remitimos a sus valoraciones".

No hubo más suerte con la judicialización del ‘caso Montón’, la instrucción de una jueza del plagio en la tesis de la ex ministra de Sanidad, Carmen Montón, dimitida hace apenas nueve días del Ejecutivo de Sánchez. "Respecto a la jueza, absoluto respeto a las decisiones judiciales", se limitó a señalar.

Una decisión judicial que tampoco valoró en el caso del líder del PP, Pablo Casado, a quien la Fiscalía dependiente del Gobierno, pide no investigar en contra del criterio del propio Gobierno. "Este Gobierno afirma que no da instrucciones a la Fiscalía y que es un poder autónomo", dijo una semana después de pedirle explicaicones y "estar a la altura" a Casado por sus estudios universitarios.

Una rueda de prensa de ‘capa caída’ en la que Celaá respondió escueta, parca en palabras y comedida.Tras 100 días defendiendo la "firmeza, fortaleza y determinación" del Ejecutivo y su presidente, Pedro Sánchez, este viernes la portavoz se quedó sin voz y el Gobierno sin relato.