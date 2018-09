Iglesias pide "democratizar" los toros y consultar a la ciudadanía "si los quieren o no"

"A mí los toros no me gustan pero entiendo que no se pueden prohibir por decreto. Creo que estaría bien preguntar a la gente. Creo que en esto habría que ser demócratas", así ha respondido este viernes Pablo Iglesias a la pregunta de si le gustan los toros.

Cuestión tras la cual hacía esta propuesta: "Nosotros decimos que lo primero que habría que hacer es no subvencionar los toros con dinero público y, a partir de ahí, democratizar. Preguntar a los ciudadanos en sus pueblos, en determinados territorios o, por qué no, un día en España, si la mayoría quieren toros o no los quieren".

En una entrevista en Telecinco, el líder de Podemos ha insistido en que "a mí no me gustan pero entiendo que tampoco puedo imponer mi criterio a todo el mundo y que eso lo tendrá que decidir la mayoría".

Una relación complicada

La relación de Podemos con la tauromaquia no ha sido fácil desde el nacimiento del partido. En la Asamblea de Madrid, por ejemplo, pidieron en una proposición de ley prohibir la entrada de los menores de 18 años a las plazas de toros de la región. Medida que fue rechazada como también la que realizaron en el pleno del Parlamento andaluz sobre este mismo asunto.

Pero no solo por los toros ha sido preguntado este viernes Iglesias, también por la caza: "No me gusta pero no se puede prohibir así como así", porque también "es una cosa compleja". "Pero a mí no me gusta disparar animales", ha finalizado el líder de Podemos.