Miguel Abellán responde a la propuesta de Iglesias: "Es ridícula y un sinsentido"

"Preguntar a los ciudadanos en sus pueblos o en determinados territorios o, por qué no, un día en España, si la mayoría quiere toros o no los quiere". Esta es la respuesta que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dado a Ana Rosa Quintana cuando la periodista de Telecinco le ha preguntado sobre su opinión acerca de los toros. Iglesias ha añadido que los festejos taurinos "no se pueden prohibir por decreto" y por ello defiende que se realice un referéndum para "preguntar a la gente".

Esta nueva propuesta de Podemos se ha encontrado, como era previsible, con la oposición del mundo del toreo. En Es la tarde de Dieter, el torero Miguel Abellán ha afirmado que esta idea es un "sinsentido" y "ridícula". El diestro ha argumentado que "los españoles llevan muchísimos años diciendo sí a los toros y la mejor manera de demostrarlo es con su asistencia a los toros". Abellán ha recomendado a Pablo Iglesias plantear "otras propuestas más interesantes, creo que los ciudadanos están deseosos de participar y votar, y no enredarse en un tema que los españoles han contestado hace muchísimos años".

También desde la Fundación Toro de Lidia han mostrado su total rechazo. En Es la tarde de Dieter, su portavoz, Chapu Apaolaza, ha defendido que no se puede hacer un referéndum "porque es una manifestación cultural que está protegida por ley". Para Apaolaza, el líder de Podemos hace esta propuesta porque "no se atreve a hacer algo que quiere hacer: ir más allá en la prohibición de las corridas de toros".