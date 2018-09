Casado censura a Cunillera y denuncia que Sánchez es "rehén" de los independentistas

"Cada día que pasa es peor". Pablo Casado exigió a Pedro Sánchez que deje de aferrarse al poder y convoque ya elecciones anticipadas. A su juicio, las declaraciones de la delegada del Gobierno en Cataluña, mostrándose partidaria de "indultar" a los presos golpistas, demuestra a las claras que el jefe del Gobierno es "rehén" de los independentistas. "Urge cambiar este Gobierno", insistió desde Valencia, donde fue arropado por los suyos un día después de que la fiscalía del Supremo se opusiera a investigarle por el caso de su máster.

El líder del PP mentó a la dimitida Carmen Montón para enfatizar que "no todos somos iguales". "Os dije que no os iba a defraudar y el tiempo nos está dando la razón. La verdad siempre se abre paso", destacó, provocando el aplauso de los suyos. El alivio en el partido volvió a ser más que patente. "No nos hace falta decir nada más. La serenidad, la decencia y la dignidad con la que este partido se defiende debe ser imitada por otros muchos. Este partido siempre respeta a las instituciones", dijo Casado, que centró su intervención en censurar al Ejecutivo.

Cataluña ocupó gran parte de su intervención. "Se sigue cediendo al chantaje de los independentistas", alertó, y puso el foco en Teresa Cunillera tras recordar también las polémicas declaraciones de Meritxell Batet y Josep Borrell. "Están contra los jueces, contra la legalidad y contra la unidad de España", aseguró, y proclamó que si llega a la Moncloa "ni habrá indultos, ni habrá liberación de los presos que intentaron dar un golpe de Estado -salvo que lo diga un juez-, ni habrá humillación a España".

En este contexto, Casado defendió su decisión de alertar a los líderes de la UE sobre la "política de apaciguamiento" de Sánchez en Cataluña. Y reiteró una vez más la necesidad de que la euroorden "sea efectiva" para que "un tribunal regional no pueda enmendar la plana a nuestros jueces". "Juegan con la imagen de España y con nuestra credibilidad en su propio beneficio", cargó una vez más contra el Ejecutivo, al que exigió que aplique de nuevo el artículo 155 de la Carta Magna en Cataluña.

Por ello y por otros motivos –también habló de educación o economía-, al inicio y al final de su discurso, el líder de la oposición reclamó que se abran ya las urnas. "España no puede seguir lastrada por este gobierno, necesitamos despegar y recuperar el orgullo de pertenecer a la mejor nación del mundo", enfatizó. "Todas las miradas están puestas en ti", afirmó previamente Isabel Bonig, que en las primarias se alineó con Soraya Sáenz de Santamaría. Cerró filas en torno a su líder: "El PP valenciano está en pie, más unido que nunca, para ganar las elecciones y para hacerte presidente".