El grupo parlamentario de Ciudadanos registraba este lunes la petición de comparecencia de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tras conocerse las informaciones sobre un almuerzo de 2009 en el que coincidió, entre otros, con el ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón y con el comisario de las cloacas, José Villarejo, actualmente en prisión preventiva.

Tal y como explicaba en rueda de prensa este lunes, tras la Ejecutiva del partido naranja, la portavoz nacional, Inés Arrimadas, "según todos los indicios, parece que la ministra no ha dicho toda la verdad". Delgado llegó a negar, cuando comenzaron las informaciones sobre el caso, incluido en el sumario de la operación Tándem, haber tenido cualquier tipo de relación con Villarejo, una versión que luego, a la luz de diversas informaciones, ha tenido que ir modificando.

De manera escueta, el escrito presentado por los de Albert Rivera en la cámara baja solicita la comparecencia monográfica y urgente de la titular de Justicia para "explicar su vinculación con ex altos mandos policiales actualmente imputados y la contradicción de sus declaraciones al respecto".

Fuentes de Ciudadanos aseguran que de momento no procede pedir la dimisión de Delgado, a la espera de las explicaciones que pueda dar en el Congreso. Se trata de una práctica habitual de la formación, que por ejemplo en el caso de Carmen Montón no llegó a solicitar su renuncia, sino primero una comparecencia parlamentaria que no llegó a celebrarse, pues la ex ministra de Sanidad presentó antes su dimisión.